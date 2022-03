Jaguar har tradisjonelt vært et bitte lite bilmerke i Norge. Så kom elbilen I-Pace – og plutselig hadde Jaguar ganske lenge en av de mest solgte bilene her til lands.

De øvrige modellene fra merket havnet solid i skyggen. Det gjelder også på bruktmarkedet, hvor du kan gjøre svært gode kjøp på flere Jaguarer.

En av dem er stasjonsvognen XF. Den er en konkurrent til biler som Mercedes E-Klasse, Audi A6 og BMW 5-serie, men har levd et liv i skyggen av disse.

Under 200.000 kroner

Har du lyst på premium-stasjonsvogn som skiller seg fra mengden? Da er XF ingen dum bil å se nærmere på.

Denne har blitt solgt i to generasjoner, likevel er det ikke mer enn såvidt 20 eksemplarer til salgs i Norge akkurat nå. Prisene starter på 173.000 kroner for en 2013-modell som har rullet tett på 200.000 kilometer.

For drøyt 400.000 kroner får du så et eksemplar av siste generasjon, fra 2018/2019. De er kilometerstanden gjerne moderat og det er fortsatt nybilgaranti igjen.

Ikke helt siste nytt av interiørdesign, men materialkvalitet og finish er av solid klasse.

Brutalt verditap

Ett eksempel: En 2019-modell som står til salgs i Åmli i Agder. Bilen har hatt én eier og vedkommende var ikke knuslete da han eller hun spekket den opp.

Vi snakker R-Sport-utgave med svært mye utstyr, inkludert fullt LED-hovedlys. Bilen ble registrert like før jul i 2018 og har ikke rullet mer enn 44.000 kilometer.

Likevel har verditapet vært ganske brutalt. Ifølge selger var nypris langt over 900.000 kroner. Nå er prisforlangende 428.999 kroner, altså godt under halv pris.

Under panseret finner vi en sterk 2-liters dieselmotor på 241 hestekrefter. Kreftene plantes ut via et kompetent 4x4-system, her hentet Jaguar teknologi fra søsterselskapet Land Rover.

Sykkel på taket – det er et velkjent triks for å utstråle litt ekstra «aktiv livsstil».

Klikk her for å se annonsen på bilen:

Verditapet vil fortsette

Lyst skinn og treverk i interiøret er helt som det skal være i en bil som dette. Ut fra bildene i annonsen å dømme, har bilen blitt svært pent behandlet, den kommer også rett fra service.

Er det så noe negativt her? Dieselmotor er naturligvis ikke det hotteste du kan kjøpe i 2022, selv om vi ser at mange biler med dieselmotor fortsatt holder seg godt i verdi, i hovedsak snakker vi da om SUV-er. XF er også en ganske smal og glemt bil på bruktmarkedet.

Det betyr at verditapet nok ikke er over ennå. Slik sett kan det nok smart å ha et relativt langt tidsperspektiv hvis du kjøper en bil som dette.

Til gjengjeld får du altså en bil som står ut blant de øvrige stasjonsvognene ute i trafikken og som naboen neppe har maken til.

