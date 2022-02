Israelsk politi skal ha spionert på Netanyahus sønn

Israels største næringslivsavis Calcalist meldte sist uke at israelsk politi uten rettens godkjennelse hadde benyttet Pegasus-programvaren mot flere av lederne i protestbevegelsen mot tidligere statsminister Benjamin Netanyahu.

Mandag skriver avisen at spionprogramvaren fra israelske NSO Group også er benyttet mot den ene av Netanyahus sønner, Avner, samt mot et av vitnene i korrupsjonssaken mot Netanyahu, Ilan Yeshua.

Israelske medier har tidligere meldt at den tidligere Netanyahu-medarbeideren Shlomo Filber, som er et av aktoratets sentrale vitner i saken mot Netanyahu, har vært overvåket av politiet.

SPIONPROGRAM: Israelske NSO Group har med myndighetenes velsignelse solgt spionprogramvaren Pegasus til en rekke autoritære regimer verden over. Nå viser det seg at Pegasus også er benyttet av israelsk politi. Foto: Sebastian Scheiner / AP / NTB

Lover gransking

Sjefen for det israelske politiet, Kobi Shabtai, opplyser at han har bedt sikkerhetsminister Omer Barlev om å opprette en ekstern og uavhengig granskingskommisjon.

– I den grad kommisjonen finner uregelmessigheter eller feil, så vil dette bli håndtert i henhold til loven, heter det i en uttalelse fra Shabtai.

Israels riksadvokat og landets justisdepartement har fra før varslet gransking for å fastslå om politiets bruk av Pegasus har vært i strid med loven.

Skjebnens ironi

Benjamin Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd, men krever nå at rettssaken mot ham blir stanset inntil opplysningene om bruk av Pegasus er gransket.

Redaktøren i den israelske avisen Haaretz, Aluf Benn, kaller dette skjebnens ironi og påpeker at Netanyahu selv som statsminister sørget for at en rekke autoritære regimer i verden fikk tilgang til den israelske spionprogramvaren. Nå gir Netanyahu Pegasus skylden for sitt eget politiske fall, konstaterer han.

– Han håper nå at de siste avsløringene skal snu det juridiske tidevannet til hans egen fordel, gjøre dem som har etterforsket ham om til gjerningsmenn som har drevet ulovlig overvåking, og selv komme fra historien med fjærene intakt, skriver Benn.

Gir tilgang

Pegasus gir tilgang til all kommunikasjon via telefon, og programvaren kan skru på telefonens kamera og mikrofon for å spionere uten at brukeren merker det.

SPIONASJE: Pegasus gir tilgang til all kommunikasjon via telefon, og programvaren kan skru på telefonens kamera og mikrofon uten av brukeren merker det. Foto: Mario Goldman / AFP / NTB

Ifølge Amnesty International er Pegasus funnet i telefonene til minst 14 statsledere, inkludert Frankrikes president Emmanuel Macron.

Programmet ble også funnet på telefonen til den saudiarabiske regimekritikeren og journalisten Jamal Khashoggi, som ble lokket inn på landets konsulat i Istanbul og drept i oktober 2018.

Journalister og opposisjonelle

Minst 180 andre journalister har også blitt overvåket ved hjelp av Pegasus, det samme har palestinske aktivister. Nylig ble programmet også funnet i telefonen til Polens opposisjonsleder Krzysztof Brejza og flere advokater i landet.

Finske diplomater har også fått telefonene infisert med spionprogrammet, og telefonene til norske diplomater blir jevnlig undersøkt av frykt for det samme, har NTB fått opplyst.

Svartelistet og saksøkt

Spionprogrammet og brukerne av det har fått kraftig kritikk, og amerikanske myndigheter har satt NSO Group på sin svarteliste.

Selskapet er også saksøkt av IT-giganten Apple, men nekter for å ha gjort noe galt og hevder programvaren kun er solgt til land for bruk i bekjempelse av terrorisme og kriminalitet.