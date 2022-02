– Bilen ble bestilt for ett år siden. Planen var egentlig å beholde den selv, men slik ble det ikke denne gangen, forteller Olav Medhus, som nylig har solgt en ekstrem toppmodell fra Lamborghini.

Det er en drøy uke siden det aller første eksemplaret av Huracan STO ankom Norge og bilbutikken By Medhus på Billingstad, utenfor Oslo.

– Vi la ut et bilde av bilen på Instagram. Da tok det ikke lang tid før en tidligere kunde ringte og ville ha den. Den ble rett og slett solgt på dagen, smiler Medhus, som ikke en gang rakk å kjøre bilen én meter – før SOLGT-plakaten ble plassert i vinduet.

– Kan du avsløre hvem den heldige er?

– Hehe, jeg tror ikke det. Men jeg kan røpe så mye som at bilen havner et sted på Vestlandet om ikke så alt for lenge.

Lamborghini drar til med en ekstrem vinge bak, som kan justeres manuelt etter eget ønske. Bilder: Mats Brustad / Broom

4,9 millioner

Helt nye Huracan STO er en av de aller heftigste Lamborghini-modellene man får kjøpt i dag.

Bare designet bekrefter at dette er over grensen til ekstremt.

Lamborghini Huracan STO Motor: 5,2 l V10

Effekt: 640 hk // 565 Nm

0-100 km/t: 3 sekunder

Toppfart: 310 km/t

Vekt: 1.339 kg

Startpris: 3,3 millioner kroner

– Det er den siste lettvekts-utgaven i Huracan-familien. Bilen er bygget for banekjøring, men fungerer selvfølgelig også bra i hverdagen. Bilen er full av designdetaljer og er kanskje den morsomste modellen fra Lamborghini i dag, sier Medhus.

Han sikter til de baneorienterte egenskapene, samt at bilen kun har drift på bakhjulene – som gjør den ekstra leken. Likevel: Med en heftig V10-motor på 640 hk, klarer bilen 0-100 km/t på kun 3 sekunder. Toppfarten er 310 km/t.

– Det er ikke den raskeste Huracan-modellen, hverken på akselerasjon eller toppfart. Men på bane, er det nok ingen som slår den, mener Medhus.

Nykommeren har en startpris på cirka 3,9 millioner kroner i Norge. Bilen som er solgt endte på solide 4,9 millioner kroner, som naturligvis inkluderer MYE ekstrautstyr.

Totalt ventes det at det norske markedet får tilgang på fire eksemplarer av den nye STO-utgaven. Det kommer trolig én bil til i år, mens de to siste blir levert i løpet av 2023.

640 hk, bakhjulsdrift og noen få centimeter bakkeklaring. Det er kanskje ikke drømmebilen på vinterføre, men for et lyspunkt dette også er innendørs.

En annen godbit...

Som om ikke dette er nok, kan Olav hos By Medhus fortelle at de solgte to andre Lamborghini-modeller samme uke.

Lamborghini Aventador SVJ Motor: 6,5 l V12

Effekt: 770 hk // 720 Nm

0-100 km/t: 2,8 sekunder

Toppfart: 350 km/t

Vekt: 1.525 kg

En hvit Huracan EVO til rundt 3,3 millioner kroner, samt et brukt eksemplar av flaggskipet: Aventador SVJ.

Sistnevnte finnes det kun et fåtall av i Norge. Prislappen på 2019-modellen er rundt 6,5 millioner kroner.

I videoen under viser vi deg mer av begge bilene. I tillegg får vi nøklene til det grønne monsteret av en Aventador. Lyden fra 12 sylindre og 770 hk vil du nok ikke gå glipp av:

