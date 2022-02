«Verdens verste menneske» er nominert til Oscar

Den norske filmen «Verdens verste menneske» har allerede fått stor internasjonal anerkjennelse, og har den siste tiden vært på shortlisten for den gjeve Oscar-prisen.

Under det 94. nominasjonsshowet for Oscar ble det klart at filmen «Verdens verste menneske» er nominert til den gjeve prisen i kategorien «beste originalmanus».

Det er de to nordmennene Eskil Vogt og Joachim Trier som har skrevet manuset til «Verdens verste menneske».



Filmen har også blitt nominert i kategorien «beste fremmedspråklige film», og har muligheten til å stikke av med flere priser dette året.



Obama twitret om «Verdens verste menneske»

Sist en norsk film var nominert til den gjeve statuetten for beste internasjonale film var i 2012. Da ble «Kon-Tiki» Oscar-nominert.

FAVORITT: USAs tidligere president, Barack Obama, twitret at «Verdens verste menneske» var en av hans favorittfilmer i fjor. Her er skuespillerne Herbert Norum og Renate Reinsve, regissør Joachim Trier, skuespiller Anders Danielsen Lie og manusforfatter Eskil Vogt på den røde løperen før festpremieren for filmen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Da det var klart i desember i fjor at «Verdens verste menneske» var på Oscars shortlist fortalte produsent Thomas Robsahm at det hadde vært et utrolig år for filmen.

De har også mottatt god kritikk fra flere hold den siste tiden, men særlig en av dem har skilt seg ut.

– Når Obama så annonserer den på Twitter som en av sine favorittfilmer av året, må man klype seg i armen, sa Robsahm i desember.

Han hevder også at det sier noe om nivået norske filmer har oppnådd når man havner på slike Oscar-lister.

Prestisjefull Cannes-pris

«Verdens verste menneske», som er regissert av Joachim Trier, har blant annet blitt BAFTA-nominert innen kategoriene «beste ikke-engelskspråklige film» og «beste manus.»

CANNES: Renate Reinsve fikk prisen for «beste kvinnelige skuespiller» under filmfestivalen i Cannes. Foto: Valery Hache

BAFTA er Storbritannias største filmpris, og står for British Academy Film Awards.

I tillegg er skuespiller Renate Reinsve nominert i kategorien «beste kvinnelige skuespiller» som avgjøres den 13. mars.

Reinsve kjemper om prisen i samme kategori som blant annet Lady Gaga, Jennifer Hudson, Jennifer Lawrence og Nicole Kidman.

Sommeren 2021 ble det norsk jubel da Reinsve stakk av med den prestisjetunge prisen som «beste kvinnelige skuespiller» under filmfestivalen i Cannes.

Det var første gang en norsk spillefilm kunne dra hjem med en pris fra Cannes i bagasjen.