– Vil egentlig ta av meg munnbindet

Tirsdag i forrige uke informerte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at regjeringen besluttet å fjerne en rekke tiltak, til tross for høye smittetall. Blant tiltakene som ville opphøre var skjenkestopp fra klokken 23 og krav om hjemmekontor.

Det har ført til økt press på kollektivtransporten, som mandag fraktet flere til jobb enn forrige uke.

Allerede fra onsdag kunne Ruter se en økning i antallet bestillinger og nye billettkjøp. Men til tross for at det blir trangere om sitteplassene fremover, er gleden stor for mange av de som mandag vendte tilbake til kontoret.

– Basert på hoppet i billettinntektene er det mye som tyder på at folk har tenkt til å benytte seg av kollektivtilbudet i større grad fremover, sier Sofie Bruun, kommunikasjonssjef i Ruter.

Hun legger til at det blir spennende å følge med på utviklingen fremover.

Vil kaste munnbindet

Høyere trykk og flere reisende i kollektivtrafikken ser ikke lengre ut til å være noe hinder for befolkningen i hovedstaten.

Flere benytter seg av kollektivtilbudet som normalt, og har planer om å fortsette å gjøre det fremover.

VELDIG KLAR: Nathalie Helgerud (36) er ikke bekymret for det økte presset i kollektivtransporten. Foto: Emma Fjær / TV 2

Journalist i Elle, Nathalie Helgerud (36), forteller at hun gleder seg til å samles med flere av kollegaene sine på kontoret igjen. Hun står og venter på trikken i det hun snakker med TV 2.

– Nå vil jeg egentlig bare ta av meg munnbindet. Det føler jeg meg veldig klar for, sier Helgerud.

Hun mener at det å få lov til å komme tilbake på kontoret er på tide, og at det i stor grad handler om å ta hverdagen tilbake.

Første jobbreise

Investeringsrådgiver Thomas Zernichow (26) i Njord kapitalforvaltning forteller at han er på årets første jobbreise etter at regjeringen tirsdag i forrige uke lettet på tiltakene.

Fredag tok han flyet fra Kristiansand, og han er begeistret for å endelig ha muligheten til å reise via jobben igjen.

UPROBLEMATISK: Thomas Zernichow mener det er godt å ha muligheten til noe annet enn hjemmekontor. Han tar gjerne kollektivtransport, men har forståelse for at enkelte kan være redde. Foto: Emma Fjær / TV 2

– Det har gått veldig greit å reise, og jeg har ikke hatt noen stor frykt knyttet til det. Alle er flinke til å passe godt på og bruke munnbind og holde avstand, sier Zernichow.

Han legger til at dersom det blir ytterliggere lettelser, og at munnbind og meteren fjernes, vil han fortsette å benytte seg av det kollektive tilbudet.

– Jeg tenker at det da vil være opp til hver enkelt hva man føler seg komfortabel med. Hvis man ønsker å fortsette og bruke munnbind, så gjør man jo bare det, sier investeringsrådgiveren.

Uredd for folketrykket

Siden pandemiens fødsel har enkelte yrkesgrupper trengt å være fysisk tilstede på arbeidsplassen. Dette dersom arbeidet ikke lar seg gjøre fra hjemmekontor.

Spesialist ved Lovisenberg sykehus, Terje Johnsen (63), er en av dem.

Han forteller at han har tatt kollektivtransport til arbeidsplassen under hele pandemien.

UREDD: Terje Johnsen har tatt kollektivtransport til arbeidsplassen under hele pandemien. Foto: Emma Fjær / TV 2

– Har du hatt, eller har du noen bekymringer knyttet til det å ta kollektivtransport?

– Nei, eller det har vært minimale bekymringer. Jeg bruker munnbind og holder avstand, så da går det helt fint, sier Johnsen.

Han understreker at det i tillegg til koronasmitte er mye annet ute i verden som kan være livstruende. Derfor synes han det er, og har vært uproblematisk å benytte seg av det kollektive tilbudet.

– Kloden prøver jo å ta livet av oss hver eneste dag. Så uansett hva man gjør, så er man jo aldri 100 prosent trygg, sier Johnsen med et smil.