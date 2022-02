Her blir kunstverk til syv millioner kroner smadret

– Stort sett har vi hatt veldig lite problemer med hærverk og lignende, og da blir man jo ekstra lei seg når det først skjer, sier Christian Ringnes til Åsted Norge.

De 43 skulpturene og kunstverkene utstilt i Ekebergparken er alle finansiert av Ringnes selv. Parken har rundt en million besøkende hvert år.

FINANSIERER SKULPTURPARKEN: Christian Ringnes og Trym Lauritzen, daglig leder ved Ekebergparken, mener gjerningsmennene fortjener å stå til rette for det de har gjort. Nå håper han at saken kan bli løst. Foto: Espen Storsve

Kunstverket «Klang», som står utstilt på Ekeberg, med utsikt mot Oslo sentrum, er en installasjon er laget av Tony Oursler. Den handler om kommunikasjonsformer, og inne i verket er det levende bilder og lyd.

– Dette er en grotte hult inn i berget, og handler om ulike former for kommunikasjon, forteller Ringnes, som totalt har brukt rundt en halv milliard kroner på prosjektet i parken.

Kunstverkene står utstilt rundt omkring i parken, og er tilgjengelig for alle og enhver, uten sikring for vandalisme.

Det fikk de erfare i november.

Knuser med stein

Natt til onsdag 3. november ble tre personer observert på overvåkningskameraet, som er plassert noen meter over kunstverket.

– I stolpen rett bak treet her, så sitter det et termisk kamera, som hovedsakelig filmer installasjonen, og det er jo på det kameraet de har blitt fanget opp, sier Trym Lauritzen, daglig leder i Ekebergparken.

Overvåkningsvideoen viser at tre personer ankom i det som trolig er en sort BMW.

De gikk ut av bilen, og tok noen bilder av hverandre foran installasjonen.

Så begynte den ene å sparke en av skjermene på kunstverket.

De ble borte fra bildet en liten stund, før to av dem kom tilbake med en stor stein. Mens den ene filmet med mobiltelefonen, kastet den andre personen steinen mot kunstverket gjentatte ganger.

Alle skjermene, bortsett fra én ble ødelagt.

GROVT SKADEVERK: Slik så kunstverket ut, etter at personene hadde sparket og kastet stein mot installasjonen. Foto: Politiet

Verdt syv millioner

– Da har vi et kunstverk som så å si er helt ødelagt. Alle glassene er knuste, og siden de brukte steiner, har det også gått ut over cortenstålet foran skjermene, sier Lauritzen.

Installasjonen er verdt rundt syv millioner kroner.

– Dette er jo et kostbart kunstverk. Det er en verdenskjent kunstner. Når man ser denne ødeleggelsesgleden, og jeg vil nesten si ondskapen, så blir man jo bare veldig trist, rett og slett, sier Ringnes.

– Ikke bra for fellesskapet

Gjerningspersonene dro fra stedet i den samme bilen som de kom i.

ETTERLYST: Politiet har forsøkt å komme i kontakt med gjerningspersonene gjennom tradisjonelt etterforskningsarbeid. Nå ber de om tips fra publikum for å komme videre i saken. Foto: Politiet

Overvåkningsvideoer fra området rundt Ekeberg viser at hærverket varte i underkant av 20 minutter.

Ringnes håper nå at gjerningspersonene skal bli tatt.

– Det er jo ikke bra for fellesskapet og følelsen av trygghet at sånt får lov til å skje.

– Vi håper er at noen kjenner igjen disse gjerningsmennene, og er enig med oss i at de fortjener å stå til rette for det de har gjort. Ikke bare gjemme seg bort. Håpet er at man skal finne gjerningsmennene, avslutter Ringnes.

