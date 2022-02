Dette fikk Øyunn til å sperre opp øynene for Sophie Elise

Uventede vennskap er en gjenganger i Farmen kjendis. Da influenserne Øyunn Krogh (25) og Sophie Elise Isachsen (27) rodde inn til Bøensætre gård sammen, var det full klaff fra start.

Ettersom det snart er et år siden innspillingen foregikk, innrømmer damene at det er rart å se opplevelsen på TV.

– Det er interessant å se hvilke historier de har valgt å følge. Mye av vår opplevelse er borte, så den får vi jo bare ha for oss selv – det er litt deilig det også, sier Krogh.

GODE VENNER: Øyunn Krogh og Sophie Elise Isachsen har opprettholdt vennskapet, etter de kom ut fra Farmen kjendis. Foto: TV 2/God morgen Norge

Føles urettferdig

Allerede fra første uke i 1922-tilværelsen kom det tydelig frem at Isachsen strevde med å finne sin plass. Å tilbringe dagene med elleve andre kjendiser ble til tider overveldende for henne.

– Jeg tror det var mange som syntes det var vanskelig å være med alle folkene. Det er jo TV-tryner, og alle er på. Jeg tenkte noen ganger rundt middagsbordet at dette klarer jeg ikke mer. Men det var samtidig det fineste – alle folkene og det sosiale, sier hun.

Da Farmen kjendis hadde premiere i januar, var hun ikke forberedt på at det som føltes som en privat opplevelse, skulle bli allemannseie.

– Det var en opplevelse kun vi hadde, og det føltes utrolig privat. Vi hadde ikke dokumentert med bilder eller selfies underveis. Når det plutselig kom ut, var det nesten litt ekkelt. Jeg trodde det bare var vårt, sier hun.

Selv om damene synes det er kjekt å se historiene som blir fortalt på TV, erkjenner de at det tidvis føles urettferdig når kun deler av en hendelse blir vist.

– Det er jo ikke hele virkeligheten som kommer med på TV. Vi blir dømt ut ifra en halvvirkelighet, og en halvpart av historien. Det føles litt frustrerende. Men man har sagt ja, og da man må stå i det. Så blir det lettere underveis, sier Krogh, og fortsetter:

– Selvfølgelig er det en del av virkeligheten, og det er ikke slik at det ikke stemmer. Men man må huske på at det ligger veldig mye mer i de relasjonene og de tingene som skjer der inne.

En fot i hver leir

Selv om drama, konflikter og diskusjoner har preget TV-skjermene de siste ukene, forteller Krogh at uvennskapene har uteblitt.

– Sophie kom overens med alle. Hun er veldig unik der, og tilpasser seg alle. Resten av gjengen tror jeg hadde noen klinsjer – og det er jo naturlig når man er fanget på et lite område. Men det gjør jo at man må bli venner igjen, påpeker hun.

Årsaken til at Isachsen klarte å unngå konflikter med de andre, tror hun er fordi hun hadde en fot i de fleste leirene.

– Jeg tror det hjalp at jeg hadde Øyunn og de, og Isak. Jeg kjente Dorthe fra før, så jeg hadde noen i hver leir. Men det hjalp veldig at jeg kunne være alene også, med dyrene og i fjøset.

– Denne dama er kul

Sammen med radioprofil Ingrid Simensen (28) og Norges tøffeste-vinner Isak Dreyer (28), var Krogh og Isachsen de første som entret Farmen kjendis-gården.

Isachsen er takknemlig for relasjonen hun har fått til Krogh, og at hun hadde noen hun å stole på fra første sekund. For Krogh er det særlig én opplevelse hun tenker tilbake på, hvor hun skjønte at Isachsen var en kul dame.

– Vi spadde møkk på jordet. Så sier Sophie: Jeg har lært noe her inne. Og jeg: Åja, kult, fortell. Før jeg kom på Farmen tenkte jeg at jeg ville bo i en penthouse-leilighet i Oslo, det var jeg helt sikker på. Men nå, etter å ha levd her, tenker jeg mer New York. Da tenkte jeg at denne dama er kul, ler Krogh.

KUL DAME: En spesiell hendelse fikk Øyunn Krogh til å skjønne at Sophie Elise Isachsen var en kul dame. Foto: TV 2/Alex Iversen

– Jeg tror vi kunne blitt venner uansett. Vi har ganske like liv, og har mange av de samme vennene. Det er egentlig litt rart at vi ikke har vært venner før. Men det var veldig flaks at vi møttes der, medgir Isachsen.

Lite fisefin

Å spa møkk og ta for seg fjøsarbeidet var noe Isachsen trivdes med. Det er hun ikke overrasket over.

– Det er den jeg er. Jeg tror folk glemmer, eller ikke har sett det. Jeg er oppvokst i Harstad, og har vært mye i fjøs. Jeg elsker det, og jeg er veldig lite fisefin. Det som skjedde der inne var ikke et sjokk for meg, men for andre folk kanskje.

VANT TIL FJØS: Sophie Elise Isachsen er lite fisefin, og vant til å være i fjøs fra hjemstedet sitt. Foto: Alex Iversen/TV 2

Selv om Krogh og Isachsen har fått vist frem nye sider av seg selv, skulle de ønske at seerne ble bedre kjent med alle samtlige deltakere.

– Niklas tok stor plass på en positiv måte, og det gjenspeiles jo. Men det er litt kjipt når jeg ser på det med venner, og snakker om de andre deltakerne. Så sier de: «Men vi blir jo ikke kjent med dem. Vi hører hva du sier, og at de er fine og morsomme, men vi ser de ikke». Det er litt rart, forteller Krogh.

– Niklas har bare gjort en god jobb, men jeg skulle ønske at, ikke nødvendigvis jeg fikk mer TV-tid, men at man så litt mer av alle kanskje. Men igjen – han gjør en veldig bra jobb, og forteller historiene på en gøy måte, sier Isachsen.

