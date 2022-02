Hun kan erstatte Stoltenberg i NATO

Allerede for to uker siden ble den tidligere belgiske statsministeren nevnt som mulig arvtaker i NATO, av det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg. Men det er først etter fredagens ansettelse av Stoltenberg som sentralbanksjef at spekulasjonene har tatt fart.

Vil ha kvinne

Det er ingen hemmelighet at NATOs medlemsland leter etter en kvinne som ny generalsekretær. I likhet med Norges Bank har ingen kvinne ledet forsvarsalliansen til nå. Mange land mener det er på høy tid etter 72 år med mannlige generalsekretærer.

De to siste generalsekretærene i NATO har vært tidligere statsministere og det har høynet ansettelseskravene til stillingen.

Wilmès var statsminister i Belgia fra 2019 til 2020. Etter har hun vært visestatsminister og utenriksminister. Den liberal-konservative politikeren karakteriseres som svært effektiv, og fikk blant annet skryt for hvordan hun ledet landet i starten av pandemien.

SPRÅKMEKTIG: Sophie Wilmès har statsministererfaring og snakker begge NATOs offisielle språk flytende; engelsk og fransk. Her med statsministeren i Luxembourg, Xavier Bettel. Foto: NIDS/NATO Multimedia Library

Hun fulgte nylig det belgiske kongeparet på statsbesøktil flere land i Midt-Østen. Ved ankomst til Belgia ble hun spurt av journalister om hun var kandidat til generalsekretær-jobben i NATO, men hun nektet å svare på spørsmålet.

Wilmès snakker flytende engelsk og fransk, de to offisielle språkene til NATO. Hun er gift med en australsk forretningsmann og tidligere fotballspiller og de har tre døtre sammen.

Utfordrere fra Øst-Europa

Ytterligere tre kvinner har vært i spekulasjonene om stillingen, ifølge Politico. De er alle nåværende eller tidligere presidenter, to av dem fra Baltikum.

Et navn som nevnes er Kersti Kaljulaid, president i Estland. Hun stiller sterkt fordi Estland er et av landene som oppfyller målet om økonomisk bidrag til NATO. Landene skal strekke seg etter å bruke to prosent av brutto nasjonalproduktet(BNP) som bidrag til NATO.

Den tidligere presidenten i Litauen, Dalia Grybauskaitè er også med i spekulasjonene. Observatører er delt i synet på om det er en fordel eller en ulempe med en ny generalsekretær fra Øst-Europa med den spente situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland.

Et annet sterkt navn i spekulasjonene er tidligere president Kolinda Grabar-Kitarovic fra Kroatia, landets første kvinnelige president. Hun har fordelen av at hun allerede har jobbet i NATO-hovedkvarteret i Brussel, som vise-generalsekretær i perioden 2015 til 2020. Hun har også vært landets utenriksminister og er tidligere USA-ambassadør, med nære bånd til NATOs mektigste land.

Hvem bestemmer?

Tradisjonelt har det vært kvartetten USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, som har hatt mest innflytelse på ansettelsen av ny generalsekretær i NATO. Formelt ansettes den nye generalsekretæren av de 30 medlemslandene på NATO-toppmøtet i Madrid i juni.

KANDIDAT? Tidligere statsminister Theresa May er nevnt i spekulasjonene om ny generalsekretær i NATO, men scorer blant annet dårlig på kommunikasjonsevner. Foto: Andy Buchanan/AFP

Det er forventet at Storbritannia etter Brexit vil sette mye inn på å få generalsekretær-posten. Navnet til tidligere statsminister Theresa May har sirkulert, men hun scorer dårlig på de viktigste kriteriene for jobben; lederskap og evnen til å kommunisere.

Både land i Øst-Europa og Italia mener det er deres tur nå til å få generalsekretæren.

Federica Mogherini, tidligere forsvarsminister i Italia og EUs «utenriksminister» skal ha vist interesse for stillingen, men hun skal i følge Politico ikke ha støtte i Washington DC.