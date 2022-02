Forlik i søksmål om fregatten Helge Ingstad, opplyser Forsvarsdepartementet

Etter at det ble gjennomført rettsmekling, er partene nå enige om å forlike saken. Forsvarsdepartementet er tilfreds med at saken nå er avsluttet med et godt resultat for staten, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Twitt Navigation Ltd., som eier TS Sola, og Forsvarsdepartementet saksøkte hverandre etter ulykken for å få klarhet i hvem som har ansvar for skaden som oppsto.

Saken skulle ha startet i Hordaland tingrett 28. februar.