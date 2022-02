Redningsmann hylles verden over

En mann fra hjelpemannskapene som risikerte livet for å redde Rayan (5), roses for sin heltemodige innsats.

Redningsmannen gravde med hendene i tre dager i et desperat forsøk på å redde 5-åringen Rayan, som falt ned en 32 meter dyp brønn i landsbyen Ighrane i Chefchaoen-provisen i Morokko. Han hylles nå som en helt for innsatsen, til tross for det tragiske utfallet.

OMKOM: 5-åringen Rayan døde søndag etter å ha falt ned en 32 meter dyp brønn i Marokko 1. februar. Foto: Twitter

Hjelpemannskaper stod på i fem dager for å nå Rayan, samtidig som risikoen for jordskred var skyhøy. De nådde endelig fram til gutten søndag kveld, noe som ga en svakt glimt av optimisme om at gutten kunne ha overlevd ulykken.

Likevel endte den dramatiske redningsaksjonen i tragedie for guttens familie, etter at det ble kjent at Rayan døde før redningsmennene rakk å nå ham.

Gravde med hendene

Spesielt én redningsmann, som omtales som Bwa Sahraoui, hylles nå verden over for sin innsats, skriver Daily Mail.

🇲🇦Bwa Sahraoui is one of the volunteers who, for 3 days, dug by hand to try to save little Rayan. A true hero!❤️ pic.twitter.com/4EzQQW7aS9 — Le Média Positif 🍀 (@Le_MediaPositif) February 6, 2022

«Uvirkelig. Ikke alle helter bærer kappe. Stor respekt til Bwa Sahraoui, som i tre dager gravde etter Rayan samtidig som han risikerte sitt eget liv», skriver en Twitter-bruker.

En annen bruker la til: «Må Gud belønne denne mannen og gi ham en plass i paradis», mens en tredje kalte ham en «ekte helt».

KREVENDE: Redningsarbeidet for å nå fram til Rayan (5) var krevende på grunn av brønnens dybde og smale sjakt. Foto: Fadel Senna / AFP / NTB

Deler av arbeidet måtte foretas for hånd for å unngå at jorda raste over gutten og redningsmannskapene.

MANGE SAMLET: Flere mennesker hadde samlet seg for å følge redningsarbeidet med å frigjøre 5 år gamle Rayan i Marokko. Foto: Fadel Senna / AFP / NTB

Kongen kondolerer

Gutten falt ved et uhell ned brønnen tirsdag, og aksjonen var krevende på grunn av brønnens dybde og smale sjakt.

Gravemaskiner har de siste dagene måtte fjerne store masser rundt brønnen, og lørdag gikk redningsmannskaper inn i en horisontal tunnel som de lagde for å komme seg fram til stedet for Rayan befant seg.

FØLGER MED: En marokkansk familie følger med på redningsaksjonen av Rayan på nyhetene. Etter dødsfallet ble kjent har kondolanser strømmet inn på sosiale medier. Foto: Mosa'ab Elshamy / AP / NTB

Etter at Rayans dødsfall ble kjent søndag, har kondolanser strømmet inn fra hele verden.

Kong Mohammed av Marokko er blant dem som har sendt sine kondolanser til guttens familie.