Mayoo trosset kneskade for Kompani Lauritzen – i helgen måtte han operere

Lørdag ettermiddag delte Kompani Lauritzen-aktuelle Mayoo Indiran (31), som for tiden er å se i TV 2-programmet Sofa, at han hadde gjennomgått en operasjon ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo på Facebook.

SOFA: Abubakar «Abu» Hussein og Mayoo Indiran deltar i Sofa sammen. Foto: Espen Solli / TV 2

Sammen med et bilde av ham selv i sykesenga, skrev han en hyllest til sykepleierne som hadde fulgt ham gjennom inngrepet.

«Dette er en hyllest til dere sykepleiere! Tusen takk til sykepleierne som jobber på Diakonhjemmet! Seriøst, jeg var så redd for operasjonen, men dere tok så godt vare på meg og jeg følte hele prosessen var behagelig pga dere ...», begynner innlegget.

Unnlot å fortelle om skaden

Da TV 2 ringer Indrian mandag morgen, har han kommet seg hjem igjen. 31-åringen forklarer at han er operert i det ene kneet, og at han etter forholdene har det bra.

– Det er fortsatt vondt, og jeg føler meg litt neddopet, men det går fint, svarer Indiran blidt.

Til TV 2 kan Indiran fortelle at kneskaden oppsto da han og kjæresten, Therese Sivertsen (26), skulle trene til Kompani Lauritzen.

– Det var like før jeg skulle reise til Kompani Lauritzen. Vi var på en treningstur opp Grefsenkollen i Oslo – en av de få turene vi hadde før deltakelsen. Plutselig får jeg en vridning i kneet. Jeg kjenner jo at det gjør vondt, men jeg tok det ikke så seriøst og tenkte det ville gå over, forklarer Indiran.

Det gjorde det imidlertid ikke, og nå begynte 31-åringen å stresse for om dette ville ødelegge for oppholdet på Setnesmoen.

KOMPANIREKRUTT: Mayoo er en av rekruttene i den kommende sesongen av Kompani Lauritzen Foto: TV 2

– Jeg var ekstremt redd for å bli droppet fra produksjonen, så derfor unnlot jeg å fortelle om skaden før jeg dro. Jeg forberedte meg heller godt, og lærte meg å teipe opp kneet, kjøpte meg egen bandasjeteip, som jeg klippet opp og pakket med i en matboks i sekken, sier Indrian og humrer før han legger til:

– Jeg visste jo at vi kom til å få dårlig tid der inne, så da var det bare å ha alt klart!

Streng beskjed fra fenriken

Til tross for teiping og smertestillende, var smertene fortsatt intense, men Indiran var fast bestemt på å gjennomføre oppholdet på Setnesmoen.

– Hvor ille kan det være, tenkte jeg. Man kan jo presse seg litt! Men så, en dag vi var ferdig med å marsjere kom Fenriken bort til meg og sa: «Det er et eller annet galt med kneet ditt. Du går på en rar måte. Det der må du få sjekket opp grundigere». Det er skummelt, altså. For jeg merket ikke selv at jeg gikk rart, forteller Indiran.

Sniktitt på ny sesong av «Kompani Lauritzen»: – Noen skjønner ikke hva de har blitt med på

Da 31-åringen kom hjem igjen, bar det til legen for å få sjekket kneet grundig.

– Da fikk jeg beskjed om at jeg hadde en cyste i kneet, at jeg hadde ødelagt en del av menisken og at jeg måtte inn og operere.

Tok et siste farvel

For en som hater alt som har med sykehus å gjøre, var dette tung kost å fordøye. Indiran forteller til TV 2 at han brukte mye tid på å grue seg til operasjonen.

– Jeg hadde til og med forstoppelse i to dager fordi jeg gruet meg så fælt. Jeg tok også et siste farvel med kjæresten min og familien min, på grunn av alt jeg hadde lest. Det sto så mye rart på nettet. I tillegg hadde jeg tatt koronavaksine tre dager før, og begynte å tenke at jeg kanskje ikke ville tåle den, og narkose og ... ja, sier Indiran og ler.

Marius Skjelbæk med Kompani Lauritzen-avsløring

Operasjonen og sykehusbesøket gikk over all forventning. Det takker Indiran helsepersonellet ved Diakonhjemmet sykehus for, noe han også ga uttrykk for i Facebook-posten.

– De har tatt så godt vare på meg! Jeg er veldig glad for at jeg fikk den operasjonen nå, og at jeg snart kan begynne med opptrening, sier han.

Lørdag 26. februar er det premiere på den tredje sesongen av Kompani Lauritzen. Det gleder 31-åringen seg veldig til.

– Jeg så promoen nå nylig, og da begynte jeg plutselig å gråte. Alle minnene fra oppholdet suste gjennom hodet mitt. Vi har vært gjennom noe skikkelig tøft sammen, og det skal bli interessant å se hvordan alle andre taklet reisen også. Det var en veldig fin gjeng jeg var der sammen med, bedyrer han.

Se sesongpremieren av Kompani Lauritzen lørdag 26. februar på TV 2 og TV 2 Play.