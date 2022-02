For tre år siden kjempet han mot kreften – mandag tok han OL-gull

Men det canadiske Max Parrot opplevde for noen uker siden rangerer han like høyt som å bli olympisk mester.

I Pyeongchang i 2018 kunne canadiske Max Parrot juble for OL-sølv i slopestyle. Ti måneder senere ble han diagnostisert med hodgkins lymfom, en type lymfekreft.

– Jeg har vært gjennom mye siden forrige OL. For tre år siden lå jeg i sykehussengen etter to runder med cellegift. Det var et mareritt. Jeg hadde ingen energi eller kondisjon, forteller Parrot til TV 2.

Han måtte gjennom 12 runder med cellegift.

– I april 2019 jeg var midt i behandlingen min. Jeg var helt utkjørt, jeg var redd. Men jeg måtte kjempe. Jeg måtte skru på robotmodus og sørge for at kreften ikke hadde en sjanse mot meg, fortsetter han.

Se oppsummering av Parrots prestasjon i Sportsnyhetene øverst!



GULLGLISET: Max Parrot kunne smile bredt etter sitt imponerende OL-gull. Foto: Gregory Bull

Forlovelse og OL-gull

Og slik ble det. I juli 2019 annonserte Parrot at han var kreftfri og i august samme år gjorde han et imponerende comeback med gull i Big Air i X-Games Norge, i Telenor Arena.

Mandag tok 27-åringen OL-gull i slopestyle, foran kinesiske Su Yiming og lagkamerat Mark McMorris.

– Å stå her tre år senere… Det har vært de hardeste årene i karrieren min. Å oppnå dette i dag betyr alt, sier Parrot.

– Jeg hadde sølv fra før og sa til alle at jeg ville ha gull i dag. Så jeg satte mye press på meg selv. Men jeg leverte med den beste runden i hele mitt liv. Det betyr enormt mye for meg.

Canadieren har hatt noen gode uker.

– Dette er den beste dagen i livet mitt. Å bli forlovet med kjæresten min var også det. Det er bare noen uker siden, sier Parrot til TV 2.

I SVEVET: Max Parrot leverte flere strålende triks da han sikret OL-gullet. Foto: DYLAN MARTINEZ

– Jævlig skuffende

Det ble ingen stor dag for de norske snowboarderne. Medaljekandidat Marcus Kleveland klarte ikke å kvalifisere seg til finalen, og verken Mons Røisland eller Ståle Sandbech fikk til en ordentlig omgang i finalen.

– Det er jævlig skuffende, supersurt, irriterende og dritt rett og slett. Men sånn er det, det er så marginalt det vi driver med at noen ganger går det ikke din vei og dessverre greide verken jeg, Ståle eller Marcus det her, sier Røisland, som ble beste nordmann på 7. plass.

De gleder seg likevel over OL-vinneren.

– Det er helt rått hva han har vært gjennom, kommer tilbake fra kreft og så stå som han gjør. Han er en maskin på brettet, det er helt sykt å se. Han imponerer altså, sier Røisland.

NUMMER SJU: Mons Røisland ble nummer sju i finalen. Etterpå hyllet han vinneren Max Parrot. Foto: VEGARD GRØTT

Riktig vinner?

Men ikke alle var enige i dommernes avgjørelse om å kåre Parrot til olympisk mester.

– Max (Parrot) er rå! Han setter lista høyt med det runnet. Men det kan diskuteres det førstehoppet hans, han bommet på graben, og jeg tror ikke dommerne så det før de satt scoren. Jeg unner han det, men jeg tipper det blir mye snakk om det i etterkant. Men herregud, alt han har vært gjennom, den mentaliteten hans og gutset hans, det er helt sinnssykt. Jeg unner han selvfølgelig å ta gull, sier Sandbech, og får støtte at lagkamerat Kleveland.

– Han har vært gjennom litt siden 2018, så det han får til i dag er jo helt sykt. Jeg føler kanskje Yiming skulle vært foran, enten han eller Mark (McMorris). Jeg hørte rykter om at Max ikke hadde grab i sistehoppet sist. Jeg må se gjennom for å ha en mening om det, men hvis du ikke har grab, så er det egentlig litt som stryk. Da burde enten Ming eller Mark vært foran, sier Kleveland.

Han og de andre norske får nye sjanser i Big Air-konkurransen i Beijing, med kvalifisering 14. februar og finale 15.