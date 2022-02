Tårevått etter OL-bragden: – Jeg savner henne hver dag

Den nederlandske skøytevetanen Ireen Wüst ble historisk da hun tok gull i sitt femte strake OL. Wüst vant på tiden 1.53,28, som er ny olympisk rekord.

Etter bragden var det en tårevåt 35-åring som mintes Paulien van Deutekom.

– Jeg savner henne hver dag, spesielt i øyeblikk som dette. Vanligvis ville vi vært på telefonen med hverandre og grått. Det er ikke mulig nå, men kanskje har hun et fest der oppe akkurat nå, sier Wüst til NOS.

Paulien van Deutekom, som var tidligere skøyteløyper og nær venn av Wüst, døde av lungekreft i januar 2019.

I 2019 ga Wüst gullmedaljen fra 1500-meteren i VM til sin avdøde bestevenninnes datter, Lynne van Deutekom.

– Jeg håper hun blir stolt av det senere når hun blir litt eldre. Vanligvis går du et skøyteløp for deg selv, men jeg ville virkelig gjøre dette for Paulien. Jeg har aldri vært så nervøs, sa Wüst til NOS den gang, ifølge Algemeen Dagblad.

GODE VENNINNER: Avdøde Paulien van Deutekom (t.h.) sammen med Ireen Wüst under allround-VM i Berlin i 2008. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Wüst, som nå står med seks OL-gull, vant nesten et halvt sekund foran Miho Takagi fra Japan. Antoinette de Jong fra Nederland tok bronsen med snaut to sekunder opp til gullvinneren.

– Jeg føler at jeg er i en drøm. Det er som en fantastisk film. Det er ganske unikt med gull i fem leker på rad og mitt sjette totalt. Som 19-åring ropte jeg at dette er utrolig, og jeg gjør det samme som 35-åring, sier Wüst.

Det norske håpet Ragne Wiklund ble nummer tolv på 1500-meteren med tiden 1.56,46. Sofie Karoline Haugen gjorde sin OL-debut på mandagens 1500 meter. Hun endte på 28. plass.