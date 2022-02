Nekter for å ha drept Geir (54): – Jeg satt utenfor i bilen og tutet

SARPSBORG TINGHUS (TV 2): Den østeuropeiske 41-åringen som er tiltalt for drapet på Geir Kirkerud, sier han ikke vet hvem som drepte kameraten hans.

– Alt dere sitter og legger frem her nå, er bare spekulasjoner fra deres side. Dere har ingen vitner eller blodspor eller noen ting, sier den tydelig frustrerte 41-åringen fra vitneboksen.

Han forstår lite av hvorfor påtalemyndigheten har tiltalt ham for et brutalt drap i Sarpsborg onsdag 16. september 2020.

– Jeg er et helt uskyldig menneske som dere har tatt til fange. Forstår du? spør han høyt i retning statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten.

Politiet banket på døra

Først seks dager etter at drapet virker å ha skjedd, tirsdag 22. september, ble politiet oppmerksomme på saken.

Da fikk de en bekymringsmelding fra et av Kirkeruds voksne barn, som ikke fikk kontakt med faren sin. Politiet reiste derfor til leiligheten hans for å se til at alt var bra.

Ved leiligheten i sentrum av Sarpsborg så politipatruljen at ingen hadde tømt postkassen på en stund. De banket på leiligheten, men fikk ikke svar. Patruljen besluttet derfor å reise fra stedet.

AKTOR: Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten fører påtalemyndighetens sak mot den drapstiltalte 41-åringen. Foto: Berit Roald / NTB

Politiets forsøk ga ingen svar for Kirkeruds barn, som ble enige om selv å reise til leiligheten. Ved hjelp av en stige tok Kirkeruds sønn seg opp på verandaen i tredje etasje, der døren var ulåst.

Fant pulsklokke

På sofaen i leiligheten fant han faren død.

– For ham var det selvsagt en helt forferdelig opplevelse som fremdeles preger ham i dag, sier de etterlatte barnas bistandsadvokat Elna Kristin Holbye til TV 2.

Selv om det var en del blod på stedet, besluttet ikke politiet umiddelbart å starte drapsetterforskning. Årsaken var at det ikke var synlige spor etter kamp.

Kirkerud ble likevel sendt til obduksjon. Der ble det konstatert at 54-åringen hadde 38 skader i hodet, halsen og nakken som var forenlige med påførte stikk. Først da politiet fikk denne informasjonen, åpnet de drapsetterforskning.

ÅSTED: Påtalemyndigheten mener at Geir Kirkerud (54) ble drept i leiligheten sin i St. Maries gate i Sarpsborg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Like ved Kirkerud fant politiet en pulsklokke. Klokkeremmen var skadet, og den sist registrerte pulsmålingen var klokken 11.11 den 16. september, altså seks dager før han ble funnet.

Det er hovedårsaken til at politiet mener Kirkerud ble drept rundt dette tidspunktet.

Hadde nøkkel til leiligheten

Da drapsetterforskningen var i gang, pekte mange personer i Kirkeruds krets på en østeuropeisk mann som han tilbragte mye tid sammen med.

Mannen, som i dag altså er tiltalt for drapet, viste seg å ha være innlagt på psykiatrisk sykehus. Journalen hans fastslo at han ble innlagt få timer etter at Kirkerud antas å ha blitt drept.

Ifølge vitner var tiltalte en av få som kjente til at Kirkerud nylig hadde flyttet til den aktuelle leiligheten. Han hadde også fått en egen nøkkel.

– Han hadde dårlig hjerte og ville jeg skulle ha nøkkel i tilfelle han fikk hjerteproblemer. Han ville at noen skulle finne ham, forklarer tiltalte i retten.

– Dette er ikke en Hollywod-film!

Etterforskningen avslørte også raskt at mannens telefon koblet seg til Kirkeruds internett fra klokken 11.11 til klokken 11.14, altså samtidig som politiet mener at drapet skjedde.

Det har en naturlig forklaring, ifølge tiltalte.

– Jeg skulle kjøre til N.N. (en kamerat) og kjørte innom der Geir bor. Jeg stoppet rett på utsiden og så at verandadøren var åpen, så jeg tutet. Det var kanskje rundt klokken elleve, sier han.

FAMILIEFAR: Bildet av Geir Kirkerud (54) publiseres i samråd med hans etterlatte barn. Foto: Privat

– Hvorfor stopper du og tuter med bilen? spør statsadvokat Wennersten.

– Jeg trodde at han ville våkne og komme ut av leiligheten. Det er bedre enn å være hjemme og bare se på TV, svarer tiltalte, som flere ganger forklarer at han følte det som sin oppgave å ta vare på Kirkerud.

– Jeg tutet én gang og fikk ikke svar, så tutet jeg én gang til. Så kjørte jeg videre, sier tiltalte.

– Hvorfor ringer du ikke?

– Hvorfor skulle jeg det? Ofte kommer jeg til folk uten å ringe. Det er normalt, svarer han.

Tiltalte er tydelig forbannet over spørsmålene om minuttene han mener å ha sittet i bilen utenfor leiligheten.

– Telefonen viser at jeg har vært der i tre minutter. Jeg hadde aldri rukket å løpe inn og drepe han med 38 knivstikk på tre minutter. Dette er ikke en Hollywood-film, nesten roper han.

Mangler drapsmotiv

På en av tiltaltes sko fant politiet også små blodspor som tilhørte Kirkerud. Også dette mener tiltalte han kan forklare.

Seks dager før den angivelige drapsdagen var han med Kirkerud til tannlegen, der Kirkerud måtte trekke ti tenner. Han mener kameraten må ha blødd på ham.

– Det er ikke funnet noe blod på klærne jeg hadde på meg den dagen, og det er ikke funnet spor fra skoene mine i leiligheten hans, poengterer tiltalte.

FUNNET HER: Først en uke etter at Geir Kirkerud (54) trolig ble drept, åpnet politiet drapsetterforskning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fordi han er fanget på et overvåkningskamera samme dag som drapet skal ha skjedd, mener man å vite hvilke klær tiltalte hadde på seg den aktuelle dagen.

Han peker også på at han ikke har hatt noen krangel eller uenighet med Kirkerud, og at det ikke finnes noen grunn til at han skulle ønske å skade kameraten.

Statsadvokat Wennersten opplyser til TV 2 at etterforskningen heller ikke har kunne avdekke noe drapsmotiv i saken.

Endret forklaring

Wennersten er i retten opptatt av at tiltalte flere ganger har endret forklaring om sine bevegelser.

I politiavhør 23. september, dagen han ble pågrepet, kunne ikke tiltalte gjøre rede for hvor han hadde sovet natten før drapet. Han fortalte heller ikke at han kvelden i forveien hadde besøkt Kirkerud og sett film.

Selv mener tiltalte det var fordi han var i «veldig dårlig form», ettersom han var innlagt på psykiatrisk sykehus.

– Og politiet lurte ikke på det. Jeg har ingen plikt til å si hvor jeg har vært til enhver tid, sier 41-åringen og forklarer at det også har å gjøre med at han ikke vil trekke inn andre personer og deres kriminelle aktiviteter.

I et av sine første avhør forklarte mannen også at han hadde vært nede i kjelleren til Kirkerud i tidsrommet han nå mener å ha sittet utenfor i en bil.

Han forklarer den endrede forklaringen med at han var i sjokk da politiet avhørte ham. Han hevder også at han ble påvirket av at politiet var aggressive mot ham i avhør.

Ikke strafferettslig tilregnelig

Da han ble pågrepet og drapssiktet på sykehus, besluttet politiet at sakkyndige psykiatere skulle vurdere om han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Den første rapporten konkluderte med at man ikke kunne utelukke at det snakk om en rusutløst psykose, og at han dermed var strafferettslig tilregnelig.

Fordi han samtidig hadde en oppførsel på sykehuset som tydet på at han var i bedre form, ble han i en periode flyttet til Oslo fengsel.

Det gikk likevel ikke lang tid før han igjen ble innlagt på sykehus. Den endelige rapporten slår fast at han likevel må ha vært psykotisk i gjerningsøyeblikket, dersom han begikk drapet.

Tiltalte selv støtter de sakkyndiges vurderinger av ham og forklarer at han blant annet hører stemmer. Han risikerer å bli dømt til tvungent psykisk helsevern.

Det er satt av én uke til rettssaken i Søndre Østfold tingrett.