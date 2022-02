Røiseland skjøt seg vekk fra gullet, men tok OL-bronse: – Kommer til å plage meg resten av livet

Etter OL-gullet på mixed stafett på åpningsøvelsen, hadde Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff sjansen til å sikre sitt andre OL-gull i Beijing på normaldistansen mandag.

Røiseland slo også godt fra seg på normaldistansen, og tok OL-bronse. Det kunne imidlertid blitt medalje av edleste valør, men en bom på siste stående skyting kostet henne sjansen til gull.

– Veldig blandet, veldig mye følelser. Det er lenge siden jeg har vært så skuffet med en gang jeg kom i mål, sier Røiseland til TV 2, og legger til:

– Det siste skuddet kommer nok til å plage meg resten av livet. Nå ser det ut til at det går mot bronse, og hvis det gjør det, da er jeg skikkelig lettet, rett og slett.

Røiseland fikk bronsen bekreftet under intervjuet med TV 2. Se Røiselands reaksjon øverst!

Til slutt ble tyske Denise Herrmann for sterk for Røiseland, og gikk i mål 15,3 sekunder foran den norske 31-åringen. Franske Anaïs Chevalier-Bouchet ble nummer to, foran Røiseland.

Vanessa Voigt var svært nære å skyve Røiseland vekk fra pallen, men tyskeren kom 1,3 sekunder bak den norske skiskytteren. Dermed ble det edelt en individuell OL-bronse til Røiseland.

– Jeg var fornøyd med at jeg ga alt. Vi hadde en intern konkurranse der det handlet om å være best fra siste sekunderingspunkt og inn til mål. Den hadde jeg lyst å vinne, og takk og lov for det, sier en lattermild Røiseland, som fikk beskjed midt i intervjuet med TV 2 at det ble bronse.

HELT TOM: Marte Olsbu Røiseland gikk alt hun kunne og fikk betalt for det. 1,3 sekunder var avstanden ned til fjerdeplass. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

Røiseland først ut, Eckhoff skuffet, Tandrevold-opptur

Røiseland var først ut på normaldistansen og satte dermed standarden i sporet. Dessverre ble det ett minutts tillegg på første liggende skyting, men hun leverte svært godt på standplass på skyting to og tre med fulle hus. En bom på siste skyting kostet frolendingen gullet.

Eckhoff gikk ut som nummer 19, og leverte en knallsterk liggende serie og gikk ut i tet. Det var til stor kontrast fra skytingen på mixed stafett, da det ble flere bom. Dessverre skjøt Eckhoff seg vekk på andre skyting med to bom, og tre bom på siste stående.

Ingrid Landmark Tandrevold gikk i mål et drøyt minutt bak vinnende Hermann, noe som var en opptur for Tandrevold.

FEM BOM: Tiril Eckhoff bommet fem ganger på normaldistansen. Foto: KIM HONG-JI

Forbedring fra forrige OL

På normaldistansen i OL i Pyeongchang i 2018 ble det en helsvart dag for de norske kvinnene. Eckhoff var da beste norske som nummer 23, mens Tandrevold ble nummer 43 og Røiseland nummer 72.

Mandagens tredjeplass til Røiseland var dermed en soleklar forbedring fra innsatsen fra fire år siden.