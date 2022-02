Skrekkskade i OL: – Jeg vil bare snu meg vekk

Se situasjonen i Sportsnyhetene øverst!

Amerikanske Nina O'Brien forlot storslalåmen i OL på båre.

Like før hun skulle gjennom den siste portpasseringen mistet hun balansen og krasjet inn i porten. Hun ble liggende i målområdet med store smerter før hun ble fraktet bort på båre.

– Det er ekstremt trist. Vi er veldig gode venner med amerikanerne, og jeg vil bare snu meg vekk og gråte med en gang det skjer. Det er ekstremt kjipt. Hun har slitt masse og leverer endelig, så ender det slik. Det er skikkelig synd på henne, sier Maria Tviberg til TV 2.

I SMERTER: Nina O'Briens bein var i en unaturlig posisjon. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Thea Louise Stjernesund var også preget av den grufulle skaden.

– Man skvetter skikkelig og får frysninger for det er skummelt og ubehagelig å se og ikke vite hva skadeomfanget er. Man vet og hørte jo at hun hadde utrolig vondt. Jeg bare ropte på engelsk: «Få noen til å gi henne smertestillende. » En ting er at man skader seg, men man må få den den hjelpen fortest mulig, sier Stjernesund.

– Hun er jo en venn. Man får lyst til å finne ut hvor hun er og bare se henne. Nå må hun få den hjelpen hun trenger, men nå kjenner jeg det er slitsomt med den covid-biten at man ikke kan møte henne, være der og støtte henne. Men jeg vet hun har et godt lag rundt seg. Jeg tror hun får den hjelpen hun trenger, sier hun videre.

Skaden gjorde at Ragnhild Mowinckel måtte vente lenge før hun fikk kjøre sin andreomgang, da hun var den neste startende etter O'Brien.

– Det er litt flaks, i hermetegn, at jeg ikke får det med meg, for slikt ser jeg helst ikke på uansett. Men når det blir så lang pause før du starter, så skjønner du at dette ikke er noe positivt. Man vet at noen har skadet seg, det er ikke gøy, sier hun.

I UNATURLIG POSISJON: Nina O'Brien ble fraktet bort på båre. Foto: Alessandro Trovati / AP

Mowinckel var det største norske håpet foran finaleomgangen. Moldenseren åpnet bra, men noen feil midtveis gjorde at hun kjørte inn til andreplass. Hun ble etter hvert dyttet ned til femteplass, 96 hundredeler bak vinneren. Dermed ble det ingen reprise av hennes overraskende OL-sølv fra 2018.

Svenske Sara Hector vant gullet foran Federica Brignone. Lara Gut-Behrami tok bronsen.