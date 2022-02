Direktør i Teknologirådet om Meta-trussel: – Et forhandlingsutspill i en kritisk tid for Facebook

Meta har gått ut og truet med å stenge blant annet Facebook og Instagram i Europa. Det tviler ekspertene på at skjer.

Søndag ble det kjent at Meta truer med å stenge ned Facebook og Instagram i Europa, hvis de ikke får lagre og behandle data fra europeere på sine servere i USA.

I rapporten hevder Meta at dersom selskapet ikke lenger får bruke de gjeldende avtalene eller alternativer til disse, vil selskapet sannsynligvis ikke lenger være i stand til å tilby flere av produktene sine i Europa.

KRITISK: Direktør Tore Tennøe i Teknologirådet tror trusselen er et forhandlingsutspill i en kritisk tid for Facebook. Foto: Teknologirådet

Direktør Tore Tennøe i Teknologirådet sier at det ville vært dramatisk hvis selskapet velger å stenge ned Facebook og Instagram i Europa, men han tror det hele er et forhandlingsutspill i en kritisk tid for Facebook.

– Jeg har vanskelig å se for meg at de gjør det, og det er nok en del av forhandlingene for å legge press.

Han forteller at dette helt konkret handler om at EUs personvernlover (GDPR) gir begrensinger på å lagre og behandle data i utrygge land.

– USA er regnet som et utrygt land for datalagring fordi etterretningsmyndigheter kan få tilgang til personopplysninger.

Rasler med sablene

Den gjeldende avtalen som muliggjør dataoverføringer til USA er under gransking i EU.

– EU-domstolen har sagt at den den såkalte «Privacy Shield»-avtalen ikke beskytter EU-borgerne godt nok. Så Facebook og andre amerikanske tek-giganter får ikke lov å overføre data til USA, sier Tennøe.

I og med at Facebook ønsker å bygge profilene og bruke data på tvers av tjenestene sine, for å kunne drive målrettet påvirkning og reklame, så hindrer dette forretningsmodellen til plattformen, forklarer han.

– Dette kan sees som et ledd i forhandlingene for å legge press på EU.

Tennøe forteller også at Facebook er under press.

– For første gang går antallet daglige brukere på Facebook ned, og de fikk også bank på børsen før helga.

Forhandlingene er pågående om hvordan slike dataoverføringer skal skje, og Tennøe mener derfor at Meta nå rasler med sablene.

– Ved å si at dette vil være skadelig for små og store europeiske selskaper, og at dette er noe vi ikke trenger etter korona, vil skape et økt press på europeiske politikere og beslutningstakere. Spesielt hvis også vanlige folk rammes av det.

Under press

Teknologiekspert Torgeir Waterhouse sier til TV 2 at det er to årsaker til at det er problematisk at brukerdata blir lagret på servere i USA.

– Det ene er det praktiske, altså tilnærmingen til hva det betyr hvordan noens tilgang til data er. Lovverket i USA om hvordan data blir regulert på er noe annet enn lovverket i EU. Det andre er den rent juridiske siden.

Sistnevnte handler altså da om at måten Meta behandler data på er ulovlig i Europa.

– Hva har det å si for deg og meg at brukerdataene våre blir lagret der?

– I det daglige merker du nok ikke noe til det. Den største praktiske forskjellen, som er grunnen til at den tidligere avtalen ikke er gyldig lenger, handler om at etterretning i USA har for lett tilgang data som er lagret i USA.

Torgeir Waterhouse forteller at måten Meta behandler data på er ulovlig i Europa. Foto: TV 2

Han påpeker at å flytte data fra meg og deg til USA, gjør oss sårbare for myndighetenes tilgang til data om hver av oss.

– Er det bedre at brukerdataene blir lagret andre steder enn på servere i USA?

– Rent praksis er det best at lovverket følges uansett, og det er det denne saken handler om.

Utfallet av forhandlingene kan ende med at Meta stenger sine plattformer i Europa, forteller Waterhouse.

– Det andre alternative, det realistiske, er at det enten kommer en ny avtale på plass. Eller så tilpasser Meta hvordan det drives på. Sjansen for at de legger ned tjenesten er cirka null.

Følger utviklingen



TV 2 har vært i kontakt med Camilla Nordsted i Facebook som skriver i en SMS at de har ingen planer om å trekke seg ut at Europa.



– Det er en realitet at Meta og andre selskaper og organisasjoner er avhengig av dataoverføring mellom EU og USA for å drive globale tjenester.

Hun skriver videre at Facebook som alle andre virksomheter har fulgt europeiske lover og regler.

– Vi er avhengige av standardkontraktsklausuler og tilhørende databeskyttelse for å kunne drive global forretning. Helt grunnleggende er det bruk for klare, globale regler for beskyttelse av transatlantiske dataoverføringer på lang sikt.

Hun forteller at de sammen med flere enn 70 andre virksomheter fra flere sektorer følger utviklingen og den potensielle påvirkningen det får på tjenestene deres.

Facebook: – Vil merkes

City A.M. har vært i kontakt med Meta om trusselen. Marked- og kommunikasjonsleder Nick Clegg hverken bekrefter eller avkrefter påstanden, og viser til en generell uttalelse.

– Mangel på trygge, sikre og lovlige internasjonale dataoverføringer vil skade økonomien og hemme veksten av datadrevne virksomheter i EU, i det vi søker en bedring etter koronaviruset.

Han forteller at effekten vil merkes i store og små bedrifter, på tvers av flere sektorer.

– I verste fall kan dette bety at en liten teknologi start up i Tyskland ikke lenger vil kunne bruke en skyleverandør i USA. Mens et spansk produktutviklingsselskap ikke lenger vil være i stand til å drive på tvers av tidssoner.