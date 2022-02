Billie Eilish stoppet konsert for å hjelpe fan

Lørdag holdt artist Billie Eilish (20) en konsert på State Farm Arena i Atlanta da hun merket at det var behov for hjelp i publikum.

En fan var dårlig og Eilish stoppet konserten for å sjekke hvordan det gikk.

– Trenger du en inhalator? spør stjernen fra scenen.

Eilish ber så konsertvaktene om å få tak i en inhalator for å hjelpe. Øyeblikket ble filmet av flere som var tilstede under konserten, og har nå gått viralt.

Sendte slengkyss fra scenen

Vaktene tok seg tid til å sjekke tilstanden til jenta, samtidig som Eilish ba resten av publikum gi henne litt tid.

Ifølge CNN skal det ha gått bra med jenta etter hendelsen, og hun ble værende blant publikum gjennom resten av konserten.

Eilish forsiktet seg helt til slutt om at det gikk bra med jenta før hun ga et slengkyss fra scenen og sa «Jeg elsker deg» til fanen.

Artisten har nylig startet sin verdensturné «Happier Than Ever» og har blant annet holdt konserter i New Orlean og Atlanta til nå.

Mottar ros

Flere hyller Eilish i sosiale medier etter at flere videoklipp av hendelsen har gått viralt.

En skriver blant annet:

HYLLES: Billie Eilish får ros og hylles for at hun stoppet konserten slik at en fan blant publikum fikk hjelp. Foto: MIKE BLAKE

«Hun bryr seg så mye om fansen sin!»

En annen skriver også:

«Dronning! Tar alltid vare på fansen sin»

Flere mener hun setter et godt eksempel for hva som er riktig å gjøre for sin fans.

«Dette er hvordan du stopper et show. Slik har du menneskelig anstendighet for noen. Slik bryr du deg og viser kjærlighet. Gå Billie!»