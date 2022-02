15-åring skrev OL-historie

– Det er glede i framføringen mens hun gjør det. Det er uttrykket, forlengelsen. Det er løft i luften inn i alle hoppene hennes, sier Robin Cousins, olympisk mester og BBC-kommentator.

– Kroppen vakler ikke i det hele tatt.

Kamila Valieva skrev ikke historie bare én, men to ganger i sitt friløp i lagkonkurransen i kunstløp. 15-åringen, født i 2006, innledet sitt løp med en firedobbel salchow og landet senere en firedobbel toeloop i kombinasjon med en trippel toeloop.

GULL I LAGKONKURRANSEN: Kamila Valijeva kunne feire gullet med sine lagkamerater Mark Kondratiuk, Anastasia Mishina, Aleksandr Galliamov, Victoria Sinitsina og Nikita Katsalapov. USA tok sølvet og Japan måtte nøye seg med bronse. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / REUTERS

Hun prøvde også et tredje firedobbelt hopp, men da falt hun.

Friløpet til Valieva ble belønnet med 178,92 poeng. ROC hadde sikret gullet allerede før hun var i aksjon i det avsluttende friløpet.

Søndag knuste hun konkurrentene også i kortprogrammet for kvinner, der firedoble hopp ikke er tillatt.

Topp tre i alt

Det russiske laget vant kortprogram og friløp for kvinner samt friløp for par (Anastasia Misjina og Aleksander Galliamov). Med fire 2. plasser og en 3. plass i øvrige konkurranser ble det 74 poeng. USA tok sølvet med 65 poeng og Japan bronsen med 63.

USA tok tre seire ved Nathan Chen (kortprogram menn), Madison Hubbell/Zachary Donohue (rytmisk dans) og Madison Chock/Evan Bates (fridans), Japan en ved Yuma Kagiyama (friløp menn), Kina en ved Sui Wenjing/Han Cong (kortprogram par).

Til topps

Hvert lag kan gjøre to bytter i løpet av lagkonkurransen, og noen reagerte på at russerne lot de samme utøverne gjennomføre hele konkurransen. Dermed gikk andre utøvere glipp av et sikkert gull.

Kunstløpgullet sørget for at ROC nå står med to gull, to sølv og to bronse så langt i OL.

Kamila Valieva under sitt friløp i lagkonkurransen. 15-åringen ble historisk da hun landet et firedoblet hopp. Foto: Jeff Roberson / AP Photo

«Frøken Perfekt»

15-årige Valieva har satt rekorder nesten hver gang hun har konkurrert siden hun fikk seniordebuten for mindre enn seks måneder siden. Et firedoblet hopp er sjeldent i kunstløp for kvinner, selv om Valieva har utført hoppet regelmessig i konkurranser denne sesongen.

Valieva har fått kallenavnet «frøken Perfekt» og beskrives av enkelte kunstløpkjennere allerede som den beste kvinnelige kunstløper noen gang.

Ifølge BBC var hun for ung til konkurrere i fjorårets VM, men i EM i januar i år ble 15-åringen den første kvinnen til å score mer enn 90 poeng i kort-programmet. Der tok hun gull og satte verdensrekord med 90.45 poeng.

– Jeg føler på denne belastningen litt, dette presset, fordi dette er min første sesong blant voksne utøvere, sier Valieva ifølge nyhetsbyrået AP.

– Jeg tror at jeg takler dette presset. Noen ganger presser det meg til og med framover. Det hjelper meg, forteller hun.

