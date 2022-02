Dette skjedde i OL i natt

Det ble ingen medalje for Aleksander Aamodt Kilde i utforrennet. Han endte på femteplass 51/100 sekund bak vinneren Beat Feuz fra Sveits. Kjetil Jansrud valgte å stå over rennet etter å ha følt kjenninger i kneet under oppvarmingen. Adrian Smiseth Sejersted havnet på 11.-plass, 1,13 bak Feuz i mål.

INGEN MEDALJE: Aleksander Aamodt Kilde klarte ikke å sikre seg edelt metall i utforen. Foto: Alessandro Trovati

Ragnhild Mowinckel unngikk store feil og lå som nummer fem etter første omgang i OLs storslalåmrenn for kvinner. Det ble tidlig exit for Mikaela Shiffrin, som kjørte ut før finaleomgangen. 2. omgang starter 07.30 norsk tid.

PÅ SKUDDHOLD: Ragnhild Mowinckel ble nummer fem i første omgangen i storslalåm. Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT

Curlingekteparet Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien har prikket formen når det drar seg til i OL-turneringen for blandet lag. Mandag ble Sveits slått 6-5. I semifinalen venter Storbritannia.

VANT: Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien slo Sveits 6-5 mandag. Foto: ELOISA LOPEZ

Verken Mons Røisland eller Ståle Sandbech fikk til en skikkelig omgang i snowboardkjørernes OL-finale i slopestyle og havnet utenfor pallen. Max Parrot fra Canada tok gullet.

SKUFFET: Ståle Sandbech kom seg ikke på pallen i slopestyle. Foto: MARCO BERTORELLO

Både Sandra Eie og Johanne Killi tok seg videre til OL-finalen i Big Air. Eie ble nummer fire i kvalifiseringen, mens Killi endte på 10.-plass i kvalifiseringen der de tolv beste gikk til tirsdagens Big Air-finale i Beijing.

(©NTB)