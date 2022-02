Skal krones til dronning med «stjålet» diamant

Når prins Charles krones til konge og Camilla tar på seg rollen som dronning, er det en helt spesiell krone som skal pryde hodet til hertuginnen, etter at det lørdag ble kjent at dronning Elizabeth går vekk fra tradisjonene og gir svigerdatteren tittelen «Queen consort» etter sin bortgang.

BLIR DRONNING: Hertuginne Camilla, som er gift med prins Charles, blir dronning når ektemannen krones til konge. Her fra dronning Elizabeths platinajubileum lørdag. Foto: Kirsty Wigglesworth / PA / NTB

For til tross for et stort assortiment av kronregalier innad den britiske kongefamilien har valget falt på dronningmorens uvurderlige platina- og diamantkrone som prydes av den kontroversielle Koh-i-Noor diamanten, melder Daily Mail.

Diamanten er Storbritannias mest omtalte og kontroversielle kronjuvel, og regnes av mange som stjålet hittegods fra det britiske imperiets stormannstid i India.

Langvarig kamp

Siden diamanten ble fraktet til Storbritannia i 1849 har India kjempet for å få diamanten returnert til hjemlandet, men indiske myndigheters 70-årige stående forespørsel har blitt oversett av påfølgende britiske statsministre.

KONTROVERSIELL: Dronningmorens kontroversielle krone, som prydes av Koh-i-Noor juvelen, er den som er valgt for hertuginne Camilla når hun en dag blir kronet til dronning ved siden av sin ektemann prins Charles. Her fra dronningmor Elizabeths begravelse i 2002. Foto: Alastair Grant / AP / NTB

Senest i 2015 samlet flere Bollywood-stjerner og forretningsmenn seg bak en kampanje mot den britiske regjeringen, hvor de krevde å få diamanten tilbake på samme juridiske grunnlag som kunst plyndret av nazistene under andre verdenskrig.

DIAMANTEN: Koh-i-Noor diamanten vises fram på nært hold under en utstilling i 2002. Kampen om hvem som har rettmessig eierskap til juvelen pågår enda. Foto: AFP / NTB

Også Pakistan hevder å ha eierskap til diamanten, og i 2000 skrev til og med Taliban til dronning Elizabeth og krevde at steinen skulle returneres til Afghanistan umiddelbart, ifølge The Guardian.

Men så langt har Koh-i-Noor diamanten blitt værende i skattekammeret på Tower of London.

Forbannet diamant

Ifølge legenden skal diamanten, som sies å være 5000 år gammel, bære en forbannelse som rammer enhver mann, men ikke kvinne, som bærer den.

MED DRONNINGEN: Hertuginne Camilla og dronning Elizabeth på vei til platinajubileet lørdag. Foto: Hannah McKay / Reuters / NTB

Det er gode nyheter for Camilla, som blir den neste monarken som skal bære kronen etter dronning Elizabeths egen mor, som eide kronen før henne.

Diamantens historie er omdiskutert, men presset for å få den britiske regjeringen til å returnere den «stjålne» skatten forsvinner trolig ikke med det første.