Svenskene forundret over de norske resultatene: – Merkelig

Ingen norske på pallen, og Johannes Høsflot Klæbo på en 40. plass under søndagens skiathlon var en skuffende norsk dag.

– Det er en tøff løype, men jeg hadde håpet at vi skulle være nærmere enn vi var i dag, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum etter rennslutt.

At de norske langrennsgutta skulle kjempe om pallen var også den svenske leiren sikre på før start. De forundrer seg rett og slett over de norskes resultater.

– Jeg synes det er litt rart, de har jo vist gjennom sesongen at de er såpass sterke. At de ikke fikk det til i dag, synes jeg er litt merkelig, sier William Poromaa til TV 2.

– Så du de norske som klare medaljekandidater før løpet?

– Ja, absolutt, svarer svensken kjapt.

– Hva tror du kan ha gått galt?

– Jeg aner ikke. Det er klart at man kan ha dårlige dager. Holund er jo nærme, så det er mye som kan spille inn.

Northug skal sette verdensrekord ned Holmenkollen

– Får betalt for høydetrening

Også svenskenes Jens Burman var overrasket over prestasjonen til de norske skiløperne.

– Sånn er det vel i idrett, det er opp og ned. Man kan ikke ta alt for gitt, det er sånn det er og alt kan skje. Men hadde jeg tippet på forhånd, hadde jeg trodd at noen norske skulle være med der fremme. Men det kommer nok flere distanser hvor de vil være på pallen, sier Burman til TV 2.

Hans Christer Holund ble beste nordmann på 4. plass, to og et halvt minutt bak Aleksandr Bolsjunov. Det er første gang siden åpningshelgen i Ruka at ingen norske herreløpere står på pallen.

TV 2-ekspert Petter Northug mener de norske løperne nå får svi for manglende høydetrening over tid.

– Vi vet at Bolsjunov har brukt flere år i høyden og får betalt for det. Therese Johaug har vært mye i høyden og får betalt for det. De norske herrene har nedprioritert høyde litt og tar, som Johannes, et skippertak det siste året. Det er ikke sikkert det er godt nok før et mesterskap i høyden, sier Northug.

Avslører sin favorittnordmann

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener kritikken er skivebom.

– Jeg tror ikke det er mange som har flere høydedøgn enn han som blir nummer fire i dag. Han har vært i høyden en måned i strekk. Jeg tror ikke vi kunne gjort så mye annerledes bortsett fra siste del, som vi ikke får gjort noe med. Jeg bruker ikke det som unnskyldning, nei, sier Nossum til TV 2.

– Ikke ideelt

Holund mener dagene i lavlandet før OL ikke var ideelt.

– Jeg har vært lenge i høyden, så jeg kan nok ikke skylde på det. Men vi får et smitteutbrudd i troppen som gjør at vi kommer litt senere til Kina enn det vi helst skulle gjort. Og så fikk vi tre døgn i Norge... Tre døgn i lavlandet er ikke ideelt. Helst skulle vi ha reist rett fra høyden til Kina. Men det er litt utenfor vår kontroll. Dere kan kritisere oss så mye dere vil, men vi får ikke gjort noe med det. Det er vanskelig å planlegge. Vi hadde rett og slett ikke noe annet valg enn det vi gjorde, sier Holund.

Også Pål Golberg mener han har gjort gode høydeforberedelser til OL.

– Jeg har litt over 80 døgn. Optimalt sett skulle vi hatt tre uker i sommer som ble avlyst grunnet uvisshet med covid. Jeg føler at jeg er godt forberedt, men de siste ukene har kanskje ikke vært helt optimale. Men vi har kommet oss hit, er friske og må se litt fremover og. Det er fem distanser igjen, så vi kan ikke grave oss ned, sier Golberg.

Likte Klæbos pressenekt

Han beskriver 30 kilometeren som brutal.

– Vi visste det ville bli tøft, og det ble det. Håpet var å være med å kjempe om medalje, og jeg er vel det til vi bytter ski. Så blir det litt for tøft, og da kjenner jeg at her må jeg prøve å kjempe om det jeg kan, og det var femteplass i dag, sier Golberg til TV 2.

– Klarer du å sette fingeren på hva det var som ble for tøft?

– Ja, snøen, løypene, høyden.

– Svenskene er forundret over at det ikke var noen norske på pallen. Hva har du å si til det?

– Historisk sett pleier vi å kjempe om medaljene og det gjorde vi ikke i dag. Som lag er det en skuffelse, men vi må bare erkjenne at noen var bedre enn oss, og så får vi plukke opp hanskene og prøve å gjøre det bedre neste gang. Det er et kjedelig svar, men enkelt, sier Golberg.

Tøffe løyper

At det er tøffe løyper, er svenskene enige i.

– Det er veldig tøff løype, vi er høyt oppe og trå snø. Det er klart det blir veldig utslagsgivende. Men jeg synes det er bra, det er sånn det skal være i skigåing. Har du ikke dagen, renner det fort vekk. Da blir det veldig tydelig at man ikke orker, sier Burman, som selv beskriver løpet som sitt verste i karrieren:

– Jeg orket ingenting, det var veldig rart. Jeg hadde det veldig vanskelig på den klassiske delen. Jeg prøvde å henge med, men det gikk ikke. Jeg kom meg knapt opp bakken på den klassiske delen. Jeg kjempet, men det fantes ingen sjanse i verden for meg å henge på, sier svensken ærlig.

Burman endte på en 24. plass, mens det gikk langt bedre for Poromaa som ble nummer 6.

– Det var ganske tøft fra start av. Jeg er fornøyd, det passer jo meg bra at det går fort. Jeg slet litt på den klassiske delen, så jeg var litt urolig før skøytingen, men jeg kjente med en gang at jeg var pigg, så det var bra, sier Poromaa.

Men også han erkjenner at løypene i årets OL er en prøvelse.

– Har du en dårlig dag i disse løypene, blir det store avstander. Det er en tøff løype og det er tøffe forhold.

Golberg og resten av de norske langrennsgutta ser nå frem mot resten av OL-distansene, hvor de håper å gjøre det langt bedre enn søndag.

– Jeg håper og tror at jeg forhåpentligvis skal bli litt bedre til neste skirenn. Det er sånn jeg prøver å tenke i hvert fall.

At Norge kommer sterkere tilbake senere i OL, er ikke Poromaa i tvil om.

– Absolutt. De er nok revansjesugne, og det er mange dager igjen.