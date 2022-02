Tande testet negativt

Med alle godkjenninger er han klar for å delta i OL

Daniel André Tande tester negativt på PCR-tester og har nå fått alle godkjenninger som kreves for å reise til Kina og delta i OL. Etter gjennomgått Covid-19 kreves fire negative tester innen de siste fem døgn før avreise.

– Tande reiser til Beijing i dag, og vi håpet i det lengste at også Johan Andre Forfang kunne reise samtidig. Forfang tester dessverre fortsatt positivt, og prøvene har ikke utviklet seg riktig de siste dagene selv om han er frisk og i fin form. Vi har derfor i fellesskap kommet frem til at denne utviklingen i prøvesvar ikke er forenelig med OL-deltagelse, sier ansvarlig lege for hopp, Guri Ekås i en pressemelding.