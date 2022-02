Mané sørget for historisk Senegal-bragd

Senegal-Egypt 4-2 (0-0 etter ordinær tid)

Finalen i Afrikamesterskapet var ikke bare en kamp mellom Egypt og Senegal.

Det var også en kamp mellom Afrikas to største fotballstjerner, som til daglig spiller i samme klubb.

Mohamed Salah jaktet landets åttende (!) tittel, mens en seier for Senegal ville bety at Sadio Mané & co ble historiske, ettersom Senegal aldri har vunnet Afrikamesterskapet.

Mané bommet på straffespark, mens Salah også fikk en stor mulighet. Men kampens giganter var begge landenes keepere. Senegals kjente keeper Edouard Mendy og Egypts mindre kjente, Gabaski, vartet begge to opp med flere strålende redninger.

Derfor var det passende at kampen gikk til straffesparkkonkurranse, slik at én av dem fikk muligheten til å bli den virkelig store helten i finalen.

I straffesparkkonkurransen ble Mendy og Sadio Mané de store heltene. Først reddet Mendy Egypts fjerde straffespark, så scoret Mané på det som sørget for Senegals første Afrikamesterskap-trofé.

Etter kampen fikk Mendy prisen for turneringens keeper, mens Mané ble kåret til turnerings beste spiller.

JUBEL: Sadio Mané og Senegal-spillerne slipper jubelen løs. Foto: THAIER AL-SUDANI

KNUST: Mohamed Salah var knust etter finaletapet. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

LEGENDE: Sadio Mané skrev seg inn i historiebøkene søndag. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

EVENTYR-ÅR: Edouard Mendy har vunnet Champions League og Afrikamesterskapet på under et år. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Salah hvisket til keeperen – sekunder senere reddet han Manés straffespark

Allerede etter tre minutter stormet tidligere Tromsø-spiller Saliou Ciss inn i Egypts 16-meter. Den lynraske backen ble meid ned av Mohamed Abdelmonem. Dommer pekte resolutt på straffemerket.

Sadio Mané la ned ballen og gjorde seg klar for å ta et av sine viktigste spark i karrieren. Samtidig valgte Mohamed Salah, som til daglig trener sammen med Mané i Liverpool, å vandre bort til Egypt-keeper Gabaski.

Salah hvisket noe til keeperen, mens Mané spurtet bort for å få med seg hva duoen snakket om.

Hva som ble sagt er det mulig man aldri får vite. Men det som skjedde etterpå var at keeperen vartet opp med en fantastisk redning på Manés straffespark.

Se bildeserie av straffehendelsen under:

HEMMELIGE GLOSER: Sadio Mané forsøker å avbryte Salahs prat med Egypt-keeper Gabaski. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Les mer STRÅLENDE: Gabaski var lynrask nede og reddet Manés straffespark. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Les mer JUBEL: Keeperen sørget for det med at Egypt unngikk en marerittstart i finalen. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Les mer UMERRITERT: Den 33 år gamle keeperen hadde kun stått fire landskamper før finalen. Foto: THAIER AL-SUDANI Les mer NEDTUR: Watford- og Senegal-spiller Ismaila Sarr like etter straffebommen til Sadio Mané. Foto: THAIER AL-SUDANI Les mer Soccer Football - Africa Cup of Nations - Final - Senegal v Egypt - Olembe Stadium, Yaounde, Cameroon - February 6, 2022 Egypt's Mohamed Abou Gabal celebrates after saving a penalty from Senegal's Sadio Mane REUTERS/Thaier Al-Sudani Foto: THAIER AL-SUDANI Les mer

Chelsea-stjerne hindret Salah-jubel

Mens Mané sto for Senegals største sjanse i første omgang, var det ingen overraskelse at Mohamed Salah sto bak Egypts største.

Magikeren benyttet seg av sine velkjente kroppsfinter og fant en luke mellom forsvaret. Dessverre for Salah står en av verdens beste keepere i mål for Senegal. Chelsea-keeper Edouard Mendy vartet opp med en fin redning.

Andre omgang skilte seg lite fra den første. Det var få sjanser og ingen av lagene turte å ta de store ofringene fremover på banen. Dermed gikk kampen til ekstraomganger.

VIL DU DØMME KAMPEN? Dommeren så seg lei av Mohamed Salahs klaging. Til slutt spurte han Egypt-stjernen om han ønsket å ta over ledelsen av kampen. Foto: THAIER AL-SUDANI

Der fikk Senegal en stor mulighet allerede etter ett minutt, men Gabaski i Egypt-målet vartet opp med en solid redning. Det gjorde han ti minutter senere også.

Denne gang måtte han ut i full strekk for å hindre Bamba Dieng. En strålende redning av sisteskansen.

Mendy i motsatt ende ville ikke være dårligere. Fire minutter før ekstraomgangene var over, vartet også han opp med en strålende redning.

STORSPILTE: Edouard Mendy har tatt med seg den gode Chelsea-formen til Afrikamesterskapet. Foto: Shaun Roy/BackpagePix

Måtte avgjøres ved straffesparkkonkurranse

Begge lags keepere var kampens giganter. I straffesparkkonkurransen fikk begge muligheten til å skrive seg inn i nasjonenes historiebøker.

Senegal hadde scoret på sine to første straffer da Egypts Mohamed Abdelmonem ble den første til å bomme.

Det hjalp lite for Senegal da Bayern München-back Bouna Sarr bommet på nasjonens neste straffespark.

Senegal fikk en ny sjanse da Mendy reddet straffesparket til Mohanad Mostafa Lasheen.

Sadio Mané ble mannen som sørget for Senegals første Afrikamesterskap-tittel. Mohamed Salah fikk dermed aldri ta det femte straffesparket til Egypt.