Fikk ikke være med utøverne til OL – mandag drar én av lederne til Beijing

Da landslaget i snøbrett dro til Beijing for å delta i OL var det uten ledere. Mandag drar sportssjef Per Iver Grimsrud mens landslagstrener Marius Håker blir igjen.

Mandag 24. januar ankommer landslaget i snøbrett Norge etter å ha deltatt i X games i Aspen. Da var det nøyaktig én uke til både utøvere og ledere skulle fly til Beijing for å konkurrere i OL.

Men på den uken utviklet mye seg. Hele gjengen testet negativt ved ankomst Gardermoen mandag 24. januar. Onsdag kveld begynte imidlertid sportssjef Per Iver Grimsrud å kjenne litt kløe i halsen.

– Jeg kjenner da at jeg har en forkjølelse på vei og starter en dialog med Olympiatoppen i Oslo og det medisinske teamet i Beijing. Jeg tester fortsatt negativt på de obligatoriske testene på fredag og lørdag og det samme gjør Marius, sier Grimsrud til TV 2.

Men tilstanden til Grimsrud forverret seg. Beskjeden han da fikk var at dersom han ikke var symptomfri på mandagen så ville han ikke få reise.

Bronkitten ga seg ikke og mandag morgen skjønte han at flyet til Beijing ville gå uten han. Samtidig som det gikk opp for han, fikk også landslagstreneren en nedslående beskjed.

Håker fikk søndag vite at han var nærkontakt med en koronasmittet. Mandagen fikk han reiseforbud og tirsdag viste hjemmetesten to streker. Påvist koronavirus var et faktum.

– Da den første positive hjemmetesten kom så tenkte jeg at den var falsk positiv. Men så, når den neste kom så skjønte jeg at dette nå var virkeligheten, sier Håker til TV 2.

Dermed ble både sportssjef og landslagstrener igjen i Norge. Umiddelbart gikk tankene til de to på hvordan de skulle løse ting praktisk under lekene. Rutiner som videosamtaler ble planlagt. Det har de hatt daglig siden utøverne ankom OL-byen i Kina.

Marius Håker er landslagstrener i Brettforbundet. Han testet positivt for korona få dager før avreise til OL i Beijing. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Samtidig var lederne også glad for at de siden returen fra Aspen hadde vært for seg selv. Dermed hadde de ikke smittet noen av utøverne som tross alt skulle konkurrere om OL-medaljene.

– Man føler man er et sted man ikke skulle vært. Man er hjemme når man helst vil være i Beijing for å være sammen med utøverne for å støtte dem. Samtidig vet vi at utøverne er flinke og klarer seg på egen hånd, sier Grimsrud og får støtte fra Håker.

– Vi har verdens mest sammensveiset landslag. De jobber så godt sammen. De hjelper hverandre så jobben min er ivaretatt. Jeg ble faktisk oppringt av de amerikanske landslagstrenerne som synes det var rått og observere hvordan laget vårt jobbet sammen og tar vare på hverandre, sier Håker.

En vesentlig forskjell for de to lederne er at én av dem har akkurat gjennomgått covid-19-sykdom, den andre har ikke. For Håkers del ser muligheten for en tur til Kina svært tynn ut.

Lysere er det imidlertid for Grimsrud. Allerede mandag morgen setter han seg på et fly til Beijing.

Sportssjef i Brettforbundet, Per Iver Grimsrud, måtte bli hjemme da OL i Beijing startet. Søndag pakket han tingene sine for avreise til Beijing mandag morgen.. Foto: Morten Asbjørnsen/ TV2 Les mer

– Jeg gleder meg virkelig til å komme ned til gjengen, sier Grimsrud og gliser bredt.

Håker er glad for at utøverne skal få en leder å forholde seg til.

– Det er så bra. Han har jobbet med dem før min tid. De kjenner Per Iver veldig godt og har god tillit til han. For meg er det jo en drøm som i denne omgang ikke går i oppfyllelse. Det er trist å ikke få dratt selv, men det kommer jeg nok til å kjenne mer på etter OL. Nå er fokuset på å gjøre en best mulig jobb her hjemme.

Utøverne synes også det er rart å være på plass i Kina uten ledere på plass.

– Det er litt annerledes uten dem, vi må passe mer på selv. Man har lyst til å ha en som filmer og en å legge taktikk med. Nå må vi heller prøve å spørre hverandre om å filme og hjelpe hverandre så godt vi kan, sa Marcus Kleveland i forbindelse med et pressetreff før helgen.