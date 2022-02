17-åring scoret to og ble matchvinner mot serielederen

Storhamar lå under hjemme mot serieleder Stavanger Oilers, men så presentere 17 år gamle Mats Bakke Olsen seg for alvor i CC Amfi.

Storhamar - Stavanger Oilers 2-1

Mats Bakke Olsen ble den store helten for Storhamar hjemme mot Stavanger Oilers. 17-åringen hadde aldri scoret i Fjordkraftligaen før søndagens kamp, hvor han noterte seg for to scoringer da Storhamar vant 2-1.

– Det var utrolig deilig. Stavanger er det beste laget i ligaen, så er det over 3000 tilskuere i dag og du setter dine to første pinner, det er deilig. Det var en sterk lagseier, sier Bakke Olsen til TV 2 etter kampslutt.

17 -åringen blir myndig i mars, men fordi han ikke har fylt 18 må han fortsatt spille meg gitterhjelm og har fått kallenavnet «gittergutten».

– Hva tenker du om kallenavnet?

– Nå har jeg bare halve sesongen igjen før jeg får bruke visir, så jeg tror ikke det navnet skal sitte, ler Bakke Olsen som fyller 18 år i mars.

Thoresen assisterte

Tommy Kristiansen ga bortelaget en drømmestart etter bare tre minutter, men halvveis ut i midtperioden kom utligningen. Etter pasning fra vertenes veteran og poengkonge Patrick Thoresen satt Bakke Olsen inn 1-1 og sitt første i Fjordkraftligaen.

– Mats har hatt en fin utvikling i år, og det målet satt langt inne. Han har hatt mange sjanser tidligere, men det var gøy å være en del av han første mål i Fjordkratligaen, sier Storhamar-kaptein Patrick Thoresen til TV 2.

Men drømmekvelden til 17-åringen var ikke over der. For 10 minutter ut i tredje periode fant Thoresen nok en gang unggutten som scoret igjen. Det sørget for at Storhamar kunne juble for seier mot serielederen.

Bakke Olsen som er oppvokst i Hamar ble også kåret til banens beste og feiret med fansen etter kampslutt.

– Du har vokst opp med klubben og du vet hvor mye disse seierne betyr, og det er mye folk på tribunen. Da er det jævlig gøy å feire foran fansen som støtter oss i dag.

2-1-triumfen stoppet også Stavanger Oilers sin seiersrekke på ti kamper. Det var også rogalendingenes første tap etter fulltid på 22 kamper.

Stjernen slo tilbake

Stjernen, som på sin side har slitt den siste tiden, slo søndag tilbake med 6-1-seier mot Ringerike. Austin Cangelosi scoret hattrick i kampen som så dem knappe innpå Østfold-rival Sparta på tabellen. Avstanden er nå på bare ett poeng.

Fredrikstad-laget ledet 2-0 allerede etter tre minutter, og etter Brett Perlinis redusering fikk Stjernen fart på skøytene og ga seg ikke før de hadde satt seks pucker i nettet. Stjernen innehar 3.-plass på tabellen, men har flere kamper til gode på lagene rundt.

I neste kamp skal de møte Storhamar, før de igjen skal møte Ringerike i kampen etter.

