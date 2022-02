Kvinne erkjenner knivstikking på Bømlo

Lørdag ble en mann i 70-årene påført stikkskader i en bolig på Bømlo, og fraktet til sykehus. En kvinne i 60-årene ble pågrepet og senere siktet for drapsforsøk.

De to skal ikke ha en familiær relasjon, men kjenne hverandre.

TV 2 har tidligere fått opplyst av kvinnens forsvarer, Erik Lea, at hun ikke har erkjent straffskyld. Søndag ettermiddag skriver imidlertid Bergens Tidende at hun erkjenner voldshandlingen, men ikke at det var et drapsforsøk.

– Hun er veldig preget, sa Lea til TV 2 om tilstanden til den siktede kvinnen lørdag kveld.