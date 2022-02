Meteorologen med dårlige nyheter for skientusiaster

Den kommende uken fortsetter det urolige været som har preget store deler av landet den siste tiden, og meteorologen har dårlig nytt for skiglade østlendinger.

Været som har preget landet de siste dagene vil stort sett fortsette den kommende uken.

– Det har vært veldig mye urolig vær i det siste og det fortsetter den kommende uke også. Nye lavtrykk er på vei innover kysten, og spesielt fra Vestland til Nordland. Her kommer det nedbør i alle fasonger.

LAVTRYKK: Flere lavtrykk står i kø langs kysten av Vestlandet og Nord-Norge. Foto: StormGeo

Det sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i StormGeo til TV 2. Han forteller at nedbøren hovedsakelig vil komme som sludd og snø i nord, mens lenger sør blir det en blanding av sludd og regn.

– I de vestlige fjellområdene vil det komme en god del snø. Så det blir nok dårlige kjøreforhold med kolonnekjøring.

Nedbørsfattig på Østlandet

Han er klar på hvem som blir værvinneren.

– I Finnmark får vi det peneste været. Her blir det veldig lite nedbør framover, i alle fall i østlige deler av fylket, sier Teigen.

Nedbørsfattig blir det også på Østlandet. I tillegg vil det bli ganske mildt med temperaturer på opptil fem-seks plussgrader på dagtid i sørlige deler av landsdelen, sier meteorologen.

På Vestlandet vil temperaturen ligge på null til fem plussgrader på dagtid, mens i Nord-Norge vil temperaturen stort sett være ensifret på minussiden.

– Den eneste gode nyheten er at det er såpass kjølig at nedbøren kommer i form av snø. Tidligere i vinter har det vært en del nedbør i fjellet som har kommet som regn. Det er bra for det er ikke veldig mye snø i fjellet.

– Ingen høytrykk i sikte

For de typiske utfartsstedene og skidestinasjonene på Østlandet derimot er det lite nedbør i sikte, ifølge meteorologen.

– Det blir mest snø i vest, men Hemsedal og Geilo kan få noe. Det er i så fall ikke mye, sier Teigen.

Dager som dette er noe vestlendinger kan se lenge etter, til tross for store snømengder i fjellet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Til tross for store snømengder i vest har meteorologen dårlige nyheter for dem som ser fram mot en solskinnsdag på fjellet.

– Det er ingen høytrykk i sikte, så stabilt fint vær uteblir. Det er ikke vær til å dra på langtur i fjellet, verken i Nord-Norge eller Sør-Norge.