Blir det afterski med meteren? Bransjen skjelver før vinterferien

Ett koronatiltak er det siste som stanser landets afterskisteder fra å drive som vanlig. Nå har næringen et tydelig krav til myndighetene. Det kan bli avgjørende for hele sesongen.

På kafeen og afterski-stedet Koia på Kvitfjell runger musikken gjennom veggene. Samtidig setter meterkravet fortsatt en stopper for fullt frislipp.

– Nå bør dette bare oppheves. Nå tror jeg de fleste er klare for det, sier daglig leder ved Koia, Lars Harsheim.

De siste to årene har vært preget av utfordringer for næringen, først med hytteforbud og deretter skjenkeforbud. Harsheim forteller at de er avhengige av få en normal situasjon i siste månedene av sesongen.

TV 2 har snakket med fem av de største afterskistedene i Norge. De melder om et omsetningsfall på i gjennomsnitt 70 prosent siden pandemiens start.

KRAV: Daglig leder Lars Harsheim sier de siste månedene av sesonge er helt avgjørende. Foto: Harald Eiken / TV 2

– Hele koronaperioden har vi hatt godt under halv omsetning, og nå siste året har vi kanskje hatt en tredjedel av normal omsetning. Så det er ekstremt viktig for oss med de siste månedene vi har igjen av sesongen nå, sier Harsheim.

Nå mener flere afterskisteder at regjerningen må avvikle rådet om å ha en meters avstand til andre.

Flere gjester ved afterskistedet Koia på Kvitfjell innrømmer selv at det er vanskelig å holde meteren når stemningen stiger. Også de håper den snart fjernes.

– Vi tilrettelegger så godt vi kan for at reglene skal overholdes, men jeg tror folk generelt begynner å bli klare for en vanlig hverdag, sier Harsheim.

– Tredje året de rammes

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener at åpningen må skje senest førstkommende fredag.

– La resten få lov å åpne med en gang. Absolutt siste frist er 11. februar. Da er det en viktig vinterferieuke, og da må også skistedene våre få lov til å drive normalt, sier Krohn Devold.

Hun mener situasjonen er særlig alvorlig ettersom februar er en av de to viktigste omsetningsmånedene til skistedene.

UENIG: Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold mener regjeringens begrunnelse for å holde på meteren er for dårlig. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Bildet blir enda verre når du vet at for to år siden var det hytteforbud med lite folk i fjellet, og i fjor var det fullstendig skjenkestopp i hele fjellområdet i Viken. Dette er tredje året de rammes, sier Krohn Devold.

Hun mener myndighetenes begrunnelse er for dårlig.

– Derfor må man åpne for skistedene, slik at man hvert fall får fullt kjør på den første vinterferieuken som begynner 11. februar, sier hun.

Kan bli lettelser denne uken

Mandag bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre at regjeringen allerede denne uken vil vurdere om de resterende koronatiltakene kan fjernes.

Helsedirektoratet og Folkehelsemyndighetene skal nå gi råd til regjeringen om veien videre, opplyser statsministeren.

– De har i oppdrag å vurdere dette løpende. Så utover i uka skal vi vurdere om det er rom for å gjøre det tidligere, sier Støre til NTB.

GÅR RIKTIG VEI: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det går riktig vei for å lette på de siste koronatiltakene. Foto: Martin Leigland / TV 2

Dersom de resterende koronatiltakene fjernes allerede denne uken, betyr det at afterski-stedene kan gå inn i den første vinterferieuken uten meteren.

Samtidig understreker Støre at vi nå nærmer oss toppen av omikronbølgen i Norge.

– Jeg er også opptatt av kontroll når vi har smittetall som er veldig høye, sier Støre.

Regjeringen skal senest vurdere hele tiltakspakken innen 17. februar.