«Livet på den stramme linjen»

Fra utsiden virker det nesten amatørmessig å bli disket for at man er for lett for den lengden man har på skiene.

Men noen ganger er det umulig ikke å tråkke over grensa.

For skal man henge med i verdenstoppen i hopp, betyr det at man lever et liv på en konstant stram linje. Er man ikke villig til å ofre alt for å leve det livet, da blir man ikke verdens beste skihopper heller.

For å ha sagt det med en gang.

At Halvor Egner Granerud blir disket for å være for lett betyr ikke at han har en spiseforstyrrelse, eller tyner vekta til et usunt nivå.

Det betyr at han var for lett i forhold til den såkalte «set upen» han har på utstyret.

Det er BMI-regler i hopp som ivaretar at utøverne ikke er helsefarlig tynne.

Reglene er ganske enkle. Hvis man går ned i vekt, må lengden på skiene kappes. Fysikken sier at lengre ski er en fordel når man skal fly langt, fordi det gir større bæreflate.

Derfor slutter vektnedgangen å lønne seg på et punkt for alle. Selv om det er en fordel å være så lett som mulig.

Men:

Alle skihoppere ligger på grensa. Og alle vet hvor mye de skal veie med alt utstyret på for å komme gjennom kontrollen.

For at det ikke skal bli en evig kamp med slanking og vekttyning, så veier mange litt under det som er matchvekta i sesongen. Det er lettere å justere opp enn ned.

Derfor blir vekta regulert med mat og drikke før, og underveis i konkurranser. Man vil selvsagt veie så langt ned som minimumsvekta som mulig. I hver eneste skiftebu har man derfor en vekt som hopperne bruker for å ha kontroll på at reglene ikke brytes.

For det er marginalt. Hele tiden.

Har man vært på do og tisset, så drikker man seg gjerne opp noen hundre gram før man skal opp på bommen.

I Graneruds tilfelle rakk han ikke å gå gjennom disse prosedyrene før andre omgang. Og da var han de grammene for lett i forhold til den lengden han har på skiene.

Marginene er ofte så små at hvis man har vært dehydrert, eller litt dårlig i magen på natta før konkurranse, så kan det påvirke både vekt og hvordan kroppen fyller dressen.

I starten av sesongen måles vidden på mage, lår, og bryst. Men muskler og kroppsmasse er ingen konstant ting.

På høsten er man gjerne på sitt mest muskuløse i lårene etter mye grunntrening. Derfor er det ikke uvanlig at hoppdressene må sys inn utover i sesongen, for at man skal være innenfor regelverket.

At det noen ganger går galt er derfor ikke så rart. Og det er ofte snakk om bare noen millimeter når en løper blir disket for så stor dress.

Men selv en halv centimeter større bæreflate på dressen kan være med å skille et godt hopp fra et kjempehopp. Og i en poengidrett som hopp må man derfor sørge for at man er så nært opp til grensene i regelverket for å henge med i toppen.

I det norske landslaget sier man at teknikk og utstyr/Set up er 50/50 i forhold til å få til et perfekt skihopp.

Da sier det seg selv at man må balansere på en stram line for å henge med.

Når man i tillegg har vinden som et utenforstående element som man ikke kan kontrollere, så blir hoppsporten en idrett der alle marginene må spille på lag for å få et perfekt resultat.

At Halvor Egner Granerud blir disket i en olympisk finaleomgang er selvsagt ikke bra. Det burde vært unngått.

Men går man for gull, så pusher man der man kan.

Så får man heller tåle å dra hjem med granbar i bagen i ny og ne´.