Nytt avhør av kvinnen som er siktet for drapsforsøk på Bremnes

Kvinnen i 60-årene som er siktet for drapsforsøk på Bremnes i Bømlo, gikk i et nytt avhør søndag. Hun erkjenner ikke straffskyld, opplyser forsvareren.

Kvinnen ble pågrepet og avhørt kort lørdag kveld.

Mannen i 70-årene ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus med stikkskader.

– Fornærmede ligger fortsatt på sykehus. Politiet har ingen ytterligere opplysninger om hans tilstand, men vi planlegger et avhør av ham i løpet av dagen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

Til NTB sier Soma at politiet mener det har vært en positiv utvikling i mannens helsetilstand ettersom han kan la seg avhøre.

Pågrepet i sitt eget hjem

Politiadvokaten vil ikke si noe om hva kvinnen forklarte i sin korte forklaring lørdag. Avhøret søndag skal gå mer i dybden.

Kvinnen ble pågrepet i sitt hjem, som også er åstedet for knivstikkingen. Politiet sier det ikke ser ut til at flere var til stede, men mannen kom seg ut og til en nabo som fikk varslet politi og helsevesen.

– Vi har tatt beslag i en kniv på åstedet som vi mistenker at kan ha med saken å gjøre, sier Soma.

Politiet vil foreløpig ikke si noe om hva slags relasjon det var mellom de to eller hva som kan ha vært foranledningen for hendelsen.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe konkret om foranledning og motiv, nettopp fordi det gjenstår sentrale avhør, sier Soma.

Erkjenner ikke skyld

Åstedet er fortsatt sperret av og der gjennomførte politiet søndag kriminaltekniske undersøkelser. Det jobbes også med å gjøre flere vitneavhør.

Kvinnens forsvarer, advokat Erik Lea, har sagt til NRK at de to tidligere hadde et forhold. Til Bergens Tidende sier han at hun er preget.

– Hun erkjenner ikke straffskyld i henhold til siktelsen, sier Lea.