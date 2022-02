Alba-perle og to røde kort i utrolig seksmålsthriller

Kampen om fjerdeplassen i LaLiga sparte ikke på underholdningen – Jordi Alba vartet opp med vanvittig scoring, og Barcelona ble tildelt to røde kort.

Barcelona - Atlético Madrid 4-2

Jordi Alba stjal showet mot Atlético Madrid. Venstrebacken sto for en av sesongens store scoringer da Barcelona overtok fjerdeplassen fra Diego Simeones mannskap.

Det hele startet på grusomt vis for hjemmelaget, da Yannick Carrasco scoret det første målet tidlig i kampen. Deretter satte Alba utligningen, før Gavi og Ronald Araújo bidro med mål nummer to og tre for de blårøde i første omgang.

Dramatikken fortsatte i andre omgang, med mål av Dani Alves for hjemmelaget og Luis Suárez for bortelaget. Målscorer Alves og Barcelonas assistenttrener Oscar Hernández ble også tildelt hver sitt røde kort.

Drømmescoring av Alba: – Noe av det råeste jeg har sett

Oppgjøret åpnet med et brak på Camp Nou.

Det tok bare åtte minutter for Atlético Madrid å ta kampens første stikk. Etter fin opprulling, kunne tidligere Barcelona-spiss Luis Suárez servere Yannick Carrasco som plasserte ballen kontant i mål.

Kun to minutter senere satt utligningsmålet for vertene, og det på glitrende vis. Etter innlegg fra Dani Alves, kunne venstreback Jordi Alba på kanten av 16-meteren hamre til på volley. Skuddet gikk via tverrligger og inn, bak en sjanseløs Jan Oblak.

– Han bare dunker til! Det er noe av det råeste jeg har sett fra Barcelona denne sesongen, sa LaLiga-ekspert Mina Finstad Berg i TV 2s studio.

Kampen var allerede snudd på hodet halvveis inn i andre omgang. Andregangsdebutant Adama Traoré la et perfekt innlegg til unggutten Gavi, og Barcelona-juvelen styrte ballen i mål med hodet.

Enda en Barcelona-forsvarer, Ronald Araújo, meldte seg på scoringslisten mot slutten av første omgang. Først headet midtstopperkollega Piqué i tverrligger, før argentineren banket ballen i mål på returen.

Dermed ledet hjemmelaget fortjent 3-1 til pause, etter en heseblesende første halvdel.

– Vi kunne ikke ha bedt om bedre underholdning i dag, oppsummerte TV 2s kommentator, Simen Stamsø-Møller om omgangen.

Suárez-mål, Aubameyang-debut og to røde kort

Dramatikken fortsatte i andre omgang. Allerede før 50 minutter var spilt, var det nok en gang en forsvarers tur til å putte mål. Høyreback Dani Alves smalt inn 4-1 for vertene.

Luis Suárez bidro nok en gang til mål mot gamleklubben. Et kvarter inn i omgangen fikk uruguayaneren stå helt alene foran mål, og headet inn Atléticos andre for dagen.

Med halvtimen igjen ble Traoré byttet ut for enda en debutant, Pierre-Emerick Aubameyang. Den tidligere Arsenal-spissen satte derimot ikke sitt preg på kampen.

Dani Alves' mål ble ikke hans eneste bidrag til den underholdende kampen. Brasilianeren ble tildelt rødt kort i det 69. minutt for en stygg stempling på Yannick Carrasco.

Alves var heller ikke den eneste Barcelona-mannen som så det røde kortet. Assistenttrener og Xavis bror, Oscar Hernández, fikk også rødt kort etter heftige protester på sidelinjen. Xavi selv fikk bare det gule.

Den høydramatiske kampen om fjerdeplassen endte med de seks målene. Barcelona klatrer dermed opp på Champions League-plass, to poeng over dagens motstandere.

– En fullt fortjent seier. Det må vi si, kommenterte Simen Stamsø-Møller ved kampslutt.