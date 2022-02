Eiendomsinvestor Ole Martin Braathen omkom i Østerrike

Det bekrefter Leif Arne Røsnes, administrerende direktør i Braathen Eiendom, overfor TV 2.

Han sier avgjørelsen om å frigi navnet skjer i samråd med Braathens nærmeste. Familien ønsker ikke å gi en nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet rundt ulykken.

– Jeg har vært ansatt i Braathen eiendom i over 20 år. Jeg har hatt et enestående samarbeid med Braathen, sier Røsnes til TV 2.

Braathen var eiendomsinvestor og eier i familieselskapet Braathen Eiendom. Selskapet sitter på en rekke midler, og er blant annet den største private eieren i Barcode-rekken i Oslo, skriver Kapital.

Det var totalt var tre nordmenn i reisefølget, hvorav de to andre kom uskadd fra skredet. Den fjerde, en tysk guide som bor i Østerrike, er også uskadd.

Lokalt politi opplyser at nordmannen var i et følge på fire personer, inkludert en guide. De skulle ta seg opp en bratt skråning, da det plutselig gikk galt. Et snøflak løsnet og tok med seg nordmannen.

Ifølge politiet rakk han å utløse skredballongen før han ble begravd. Etter skredet hadde stoppet, klarte resten av følge å lokalisere vedkommende ved hjelp av en sonde. Da startet de arbeidet med å grave personen ut, men livet sto ikke til å redde.