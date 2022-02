Trodde «covid-politiet» kom for å hente ham: – Det banket på døra klokka 06

Det er lett å bli paranoid i OL-landsbyen når man til enhver tid betraktes som en potensiell covid-trussel.

Beretninger fra utøvere og journalister om hvordan man uten forvarsel blir hentet på rommet av personer i heldekkende hvite kjeledresser, og kjørt av gårde til karantenehotell i ambulanser dynket i klor, har ikke gått upåaktet hen.

Søndag morgen trodde Vetle Sjåstad Christiansen at det var hans tur.

– Det banket på døra klokka 06. Jeg bråvåkner, og tenker med en gang: «faen, nå er det positiv covid-test». Og så var det heldigvis bare dopingkontroll. Men underbevisstheten tenker covid hele tida, sier skiskytteren som får OL-debuten på normalstarten tirsdag.

Men selv om han fikk seg en støkk sier Sjåstad Christiansen at smittefrykten er i ferd med å slippe taket.

– Jeg tror redselen for å bli smittet nesten har gått over, for jeg ser hvor tilfeldig det kan være og hvor lite som skal til. Så det er vanskelig å gjøre noe med. Vi er gode på å gjøre det vi kan gjøre noe med, og så får universet leve sitt liv, sier han.

Tarjei Bø ble også vekket den samme morgenen.

– Det var på samme tid det banket på hos meg. Så kommer jeg ut på gangen, der står Vetle ved rommet bortenfor. Og han ristet nesten, han trodde han var tatt for covid, flirer Bø.

Vetle Sjåstad Christiansen under pressemøte med skiskytterne i den olympiske landsbyen i Zhangjiakou. Foto: Torstein Bøe

– Hva tenkte du da?

– Nei, jeg visste det var dopingkontroll, men jeg tror han angstet litt, jeg tror han har lyst til å komme seg på start og få mulighet til å kjempe om noen medaljer nå han også.

Også lillebror Johannes Thingnes Bø har kjent på paranoiaen her i OL, og forteller om hvordan han fikk beskjeden om at han var nærkontakt med smittede Jarl Magnus Riiber.

– Den ene morgenen her ble jeg litt skeptisk da legen banket på. Da fryktet jeg det verste og det som verre er enn å få covid, men heldigvis så fikk jeg bare beskjed om at jeg var nærkontakt, så da var jeg glad til.

– Så du ble egentlig glad over den beskjeden?

– Ja! Når du får legen på rommet før du har stått opp en morgen i OL, da gikk tankene hjemover og at det var noe farlig som hadde skjedd. Så det var en positiv nyhet, sier Thingnes Bø.

Emilie Kalkenberg, som går kvinnenes normaldistanse i morgen, er en av få skiskyttere i troppen som har unnagjort tre vaksinedoser.

Pekte på vaksinen

På spørsmål fra Discovery om hva som var grunnen til den dårlige formen i januar, pekte hun på nettopp den siste runden med vaksine.

– Jeg tok vaksina i jula, som jeg tenkte kom til å gå helt fint, ettersom den første og andre gjorde det. Det ble mer trøbbel med den tredje. Det har vist seg litt med formen også, men de siste ukene har det fungert bra.

– Angret du på at du tok tredje dose?

– Det er litt både og. I etterkant kunne jeg kanskje tatt litt andre valg, samtidig er jeg litt glad for at jeg har den også når jeg ser hvor fort gjort det er å bli smittet, sier hun.

Vetle Sjåstad Christiansen ble innkalt til tredje vaksinetime for to uker siden, mens Sturla Holm Lægreid ble kalt inn 2. februar.

– Jeg hadde ikke så lyst til å ta flyet tilbake fra Kina, flirer 24-åringen.

– Men det føles veldig trygt å være her, når alle blir testet hver dag. Det å komme seg hit var nesten den største terskelen. Når man først er inne, kan man nesten leve fritt, mener han.

Den største favoritten

Lægreid er trolig den største favoritten på tirsdagens normalstart, og har resultatrekka 1-1-2-1-5 på de fem han har gått så langt i verdenscupsammenheng.

– Det er helt ekstremt, særlig med tanke på hvor sjeldent vi går normalstart, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

– På den distansen svinger det så mye, og det er så vanskelig å gripe sjansen der og da. Så at Sturla stort sett vinner er en ganske ekstrem statistikk. Er det én som kan takle de vanskelige forholdene her, så er det Sturla. Han har en egen evne til å prestere som normalt, uansett hvilke forhold som møter ham.