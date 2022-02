Bussjåfør skal ha blitt spyttet på og utsatt for rasistiske utsagn

Politiet meldte om hendelsen like før klokken 12 søndag.

– En bussjåfør tok kontakt med oss, han sa han var først blitt spyttet på og deretter utsatt for hatefulle ytringer. Han forklarte at han var utsatt for rasistiske utsagn, forteller operasjonsleder John-Kåre Olsen i Finnmark politidistrikt til TV 2.

Da politiet kom frem til bussjåføren, forklarte han seg ytterligere om hendelsen, og hva slags ytringer han hadde mottatt.

– Han opplevde det som veldig ubehagelig, sier Olsen,

Etter litt arbeid fikk politiet også lokalisert den angivelige gjerningsmannen.

– Han har en annen forklaring enn bussjåføren og erkjenner ikke straffskyld. Vi oppfatter bussjåførens forklaring som troverdig, og saken vil etterforskes som hatkriminalitet, sier operasjonslederen.

Han forteller at politiet sjelden får inn saker som knytter seg til hatkriminalitet. Når de først gjør det, blir sakene derfor prioritert.

– Vi prøver å etterforske det på en måte som sikrer at vi får inn gode forklaringer og får avhørt partene. Det er viktig at vi gjennomfører en god etterforskning av slike saker, for å forebygge at det skjer igjen, avslutter Olsen.