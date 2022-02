Derfor stakk Klæbo fra media

Etter et knalltungt løp gikk en skuffet Johannes Høsflot Klæbo hastet seg rett forbi media.



Ifølge VG Ifølge snudde han seg kort og sa «Æ e bare rævva», før han forlot området.



Landslagstrener Eirik Myhr Nossum stoppet imidlertid for samtlige, og fikk naturligvis spørsmål om hvorfor Klæbo gjorde som han gjorde.



– Jeg har ikke rukket å snakke med ham selv, men han stod nå til start her med ambisjoner om å kjempe om pallplassene. Så han er selvfølgelig skuffet over ikke å ha fått til det, men han skulle også begynne å tenke på det som skal skje om to dager, sier Nossum og sikter til tirsdagens sprint.



– Han er selvfølgelig skuffet, og han fikk klar beskjed om å begynne å ha fokus på sprinten, så det var nok derfor, utdyper landslagstreneren.



Klæbo endte helt nede på 40. plass, 9:06 minutter bak vinner Aleksandr Bolsjunov. Den norske skistjernen bremset tydelig ned, og tok det svært rolig på de siste 15 kilometerne.



I pressesonen avslørte Nossum hvorfor.



– Jeg ba ham ikke om å bremse, men jeg sa at han skulle begynne å ha fokus på sprinten, sier Nossum og forteller at han ga Klæbo beskjeden på andrerunden av skøytedelen.



– Men da hadde han allerede begynt å skru av, understreker Nossum.



– Det var bra at han skjønte det selv, før jeg sa noe til ham. Når han ikke kunne kjempe om medalje her, så har han en fryktelig viktig dag om to dager. Han trenger all energi han kan ha til den dagen, utdyper landslagstreneren.



På sprinten håper Nossum naturligvis at det går langt bedre enn søndagens 30 kilometer, men innrømmer at alt må klaffe om det skal bli medalje.



– Klæbo er selvfølgelig storfavoritt på sprinten, det må han innfinne seg i. Men han er også nødt til å treffe på alt, og han må ha full konsentrasjon og ha en god dag. Gjør han det, er han vanskelig å slå. Han trenger den energien han kan få, sier Nossum.