Kommer med avsløringer fra United-tiden: – Jeg låste meg inne for å drikke to dager i strekk

Den tidligere Premier League-stjernen slo gjennom på den største scenen i svært ung alder. Allerede som 16-åring viste han seg frem som et megatalent for Everton.

Men karrieren har også vært preget av flere skandaler. I et intervju med Daily Mail gjort i forbindelse med den nye Amazon-dokumentaren «Rooney», forteller engelskmannen om et svært usunt alkoholforbruk. Dette mens han var en stor stjerne i Manchester United.

– Jeg gjorde mange feil da jeg var yngre. Noen havnet i media, mens andre gjorde det ikke, uansett om det var slåssing eller hva, sier Rooney.

Den massive medieoppmerksomheten var noe målscoreren slet med å takle.

– Å takle tingene som var i avisene, ting med manageren på den tiden og familien på den tiden, var veldig vanskelig.

– Jeg låste meg inne og drakk bare for å få alle de tingene bort fra tankene. Å låse meg inne gjorde at jeg glemte noen av problemene jeg hadde, sier han.

Samtidig som han var en av de aller største United-profilene, slet han stort på privaten.

– Jeg fikk noen dager fri og jeg ville ikke være i nærheten av noen. Jeg satt i huset i to dager og bare drakk, forteller Rooney.

– På den tredje dagen, da jeg var tilbake på trening, måtte jeg vaske meg og ta øyedråper for å komme gjennom treningsuken. Jeg var på et veldig dårlig sted.

36-åringen forteller at han ville finne sin egen måte å takle problemene på.

– Alt bygget seg bare opp. Presset av å spille for landet ditt og Manchester United. Presset av alt som ble skrevet i avisene om mitt privatliv. Det var en måte å prøve å takle det presset som bygget seg opp.

Etter at fotballskoene ble lagt på hyllen har Rooney gått over i manageryrket. Denne sesongen har han levert imponerende resultater med Derby som ble ilagt en hard poengstraff, men som fortsatt kan klare å overleve på nivå to.