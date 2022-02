Ropstad sier han ville utnytte systemet

Kjell Ingolf Ropstad åpner opp om ukene og dagene som ledet frem til at han trakk seg som statsråd og partileder for KrF.

Ropstad har så langt vært sparsommelig med å fortelle om perioden da det stormet rundt han i høst, etter avsløringene i pendlerboligsaken.

I et intervju med TV-pastor Egil Svartdahl forteller han nå åpenhjertig om hvordan han opplevde perioden, melder Vårt Land.

– Jeg grein mange tårer den dagen, sier han om pressekonferansen hvor han trakk seg som statsråd og partileder i september.

SKJEBNEDAGEN: Her blir Ropstad intervjuet av TV 2 etter at han trakk seg som partileder. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ville utnytte systemet

Kritikken haglet mot Ropstad etter at Aftenposten avslørte at han i årene som stortingsrepresentant folkeregistrerte seg på gutterommet hjemme hos foreldrene og dermed fikk gratis pendlerbolig. Dette til tross for at familien eide og leide ut halvparten av en tomannsbolig i Lillestrøm.

I tillegg feilinformerte han Statsministerens kontor etter han ble statsråd og uriktig oppga at han betalte utgifter til foreldrene i Agder.

Til tross for avsløringene, sa Ropstad at han ville fortsette som partileder og statsråd.

Lørdag 18. september hadde imidlertid presset blitt for stort. Han kalte inn til pressekonferanse og ba om å få fratre begge rollene.

Selv om det var blitt kjent at han har tatt aktive grep for å slippe å betale skatt på pendlerboligen, avviste han på pressekonferansen at han prøvde å snyte på skatten.

I intervjuet med pastoren, som er gjengitt i Vårt Land søndag, erkjenner Ropstad at han ønsket å utnytte ordningene.

– Som politiker … så privilegert – og likevel å ønske å utnytte enda bedre disse ordningene og virkelig få tynt ut … Det burde jeg ikke gjort, sier Ropstad.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Ropstad, men har foreløpig ikke fått svar.

– Godt å ta konsekvensene

I intervjuet med TV-pastoren sier Ropstad også at det var helt rett at han gikk av.

– Jeg var partileder, statsråd. Jeg var en av de aller mektigste i landet. Da må jeg være et bedre forbilde. Jeg feilet, og det måtte jeg ta konsekvensen av. Og egentlig er det litt godt å kunne ta konsekvensene innimellom, selv om det var veldig kjipt. Jeg er egentlig veldig trygg på at det var rett, sier Ropstad, ifølge Vårt Land.

Ropstad er i dag stortingspolitiker for KrF.