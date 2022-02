Nima kan bli den første nordmannen i verdensrommet

Nima Shahinian bor til vanlig på St. Hanshaugen i Oslo, men går alt etter planen kan hans nye adresse bli den internasjonale romstasjonen (ISS) i andre halvdel av 2023.

Før den tid må han gjennomføre astronauttreningen på Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center i Star City utenfor Moskva.

TV 2 møtte Shahinian da han ankom Oslo Lufthavn lørdag, etter å ha vært en uke på romfartstrening i Russland.

KREVENDE: Nima sier det er fysisk krevende å jobbe i en romdrakt på 200 kilo. Foto: Jan Kenneth Diesen

– Det har vært beinhardt og det har vært lange dager på 14 til 16 timer med intense øvelser, sier Shahinian til TV 2.

Astronautkandidaten sier det har vært både fysisk og psykisk krevende.

– Det å fly en rakett er ikke bare å fly en rakett. Det å gå på do er ikke bare å gå på do. Alt er komplisert, derfor er det enormt mye informasjon som jeg må ta til meg.

Nima blir testet i alt og det skal ikke mye til for å stryke.

– Da vil løpet bli enda lenger, som fører til at jeg ikke får begynt den detaljerte treningen min.

SPRÅKKRAV: For å kunne operere et russisk romskip (Soyuz) må Nima lære seg russisk Foto: Jan Kenneth Diesen

Han sier han er sliten i hode og ser frem til å komme hjem for å få slengt seg i sofaen.

Unik mulighet

Nima legger ikke skjul på at det er en drøm han har hatt lenge, men sier han ikke fokuserer på å være den første nordmannen.

– For det første er jeg norsk-iraner, men jeg heier på alle nordmenn som har lyst, og har satt i gang en prosess for å reise.

– Er det en sannsynlighet for at du ikke reiser?

UTFORDRING: Nima er klar over at hans største utfordring vil være finansiell. Foto: Jan Kenneth Diesen

– Det er alltid en sannsynlighet. Man kan bli syk, man kan miste sponsorer eller finansiering.

Afghanistan-veteranen, industridesigneren og tobarnsfaren tror likevel det er mer sannsynlig at han reiser enn at det ikke skjer.

Finansieringen er utfordringen

– Det er flere som har forsøkt seg på kommersielle flyvninger, og da skal det mye midler til. Hvis man ikke er milliardær selv må man satse på sponsorer og bidragsytere.

Det sier Arvid Bertheau Johannessen, som er fagsjef for bemannet romfart og utforskning i Norsk romsenter, til TV 2. Han synes det er på tide å få en nordmann over atmosfæren.

– Jeg tenker det er en stor inspirasjon både for bransjen og for unge. Det kan få dem til å interessere seg for det, og kanskje ta en utdanning i den retningen.

POSITIV: Arvid Bertheau Johannessens som er fagsjef for bemannet romfart og utforskning i Norsk Romsenter er glad for at Nima bringer oppmerksomhet til norsk romindustri. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Fra før av har en svenske og en danske vært i verdensrommet.

– Det er vår tur nå tenker jeg, men det blir spennende å se om Nima får til finansieringen, sier Johannessen.

Blir kanskje flere nordmenn

I 2021 søkte den europeiske romfartsorganisasjon (ESA) for første gang på over ti år etter nye astronauter. Rundt 23.000 søkte og 313 av dem var norske.

– Utvelgelsesprosessen av europeiske astronauter pågår nå. Der har Norsk Romsenter vært aktive for å få gode norske kandidater inn. Så det er flere løp som er spennende å følge med på, sier Johannessen.

Johannessen tror likevel at Norges største astronauthåp er Nima.

Ikke redd

Romferd er ofte forbunnet med stor risiko, men Nima tror erfaringene hans kommer han til nytte.

UREDD: Nimas bakgrunn som dykker og Afghanistan-veteran gjør han tryggere på at en potensielt romferd. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg er Afghanistan-veteran og der lærte jeg at når noe er veldig utrygt blir det trygt fordi man tar så mange sikkerhetshensyn, sier Nima.

Han sier han ikke er redd i det heletatt.

– Jeg vil personlig påstå at det er tryggere å reise til verdensrommet enn å gå over gata i Oslo sentrum. Det handler i grunn om å bli ekstremt dyktig i det man gjør.