Nordmennene var ikke i nærheten av å true Aleksandr Bolsjunov på 30 kilometer skibytte. De norske løperne forteller om en fryktelig tung dag i OL-løypene.

– Det var en sjokkartet opplevelse fra ti minutter ut i løpet. Jeg trodde det skulle bli hardt, men det ble tøffere enn jeg så for meg, sier Pål Golberg til TV 2.

Han ble nest beste nordmann på femteplass.

– Vi har visst hva vi har kommet til. Vi er høyt over havet, snøen er veldig trå og løypene er tøffe. Hvis noen hadde sagt på forhånd at jeg skulle bli nummer fem og 2.40 bak, så hadde jeg ledd av det. Resultatlista lyger ikke, og det var tre mann på toppen som var veldig sterke, så det er bare å ta av hatten.

Pål Golberg gratulerer de russiske medaljevinnerne Bolsjunov og Spitsov etter løpet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ble pinnestiv

Hans Christer Holund, som endte som nummer fire 2:30 bak Bolsjunov, jobbet hardt for å gi Niskanen kamp om bronsen, men lyktes ikke.

– Det ble et tøft skirenn. Jeg ble pinnestiv etter klassikken, og var ikke helt meg selv på skøytingen. Jeg hadde ikke noe å gå med, og hadde mer enn nok med å komme meg i mål, sier han til TV 2.

– Du skal ikke bli pinnestiv i høyden, og man skal prøve å holde seg på riktig side av knivseggen. Jeg bikket den etter 10 kilometer, og da blir det 20 tøffe kilometer igjen.

Briten Andrew Musgrave, som bor og trener i Norge, forteller om et blodslit uten like.

– Jeg følte meg ganske bra, og jeg følte jeg hadde gode ski. Jeg tenkte at dette ville bli et bra løp, men så kom vi ut på tredjerunden og så kjente jeg at det går så jækla fort. Jeg hadde ikke sjans til å holde farten. Det var helt jævlig å gå, sier Musgrave til TV 2 etter sin 17. plass.

Han var også imponert over sin russiske overmann.

– Det er noe av det sykeste. At det blir så store avstander er helt rått.

– Helt ekstreme avstander

Norge-trener Eirik Myhr Nossum lot seg også overraske av de store forskjellene.

– Avstandene er helt ekstreme. Det er et helt vanvittig rått skirenn som blir levert her. Jeg er fryktelig imponert, og jeg lar meg inspirere av idrettsprestasjonene her, sier han til TV 2.

– Det er høyt, tøff løype og tunge forhold. Da blir folk kokt. Det gjør det fryktelig imponerende av de foran, sier treneren.

Samtidig var han skuffet over den norske laginnsatsen.

– Selvfølgelig var vår ambisjon fra start av medaljer, og vi klarer det ikke og får fjerde- og femteplass. Det er en, to og tre som gjelder her, så det er skuffende at vi ikke klarer det.



Røthe brøt tidlig

Sjur Røthe gikk ikke mer enn en halvtime før han valgte å bryte.

– Jeg skjønte det ganske tidlig. Jeg følte at det kostet for mye å ligge på den farten det gjorde. Jeg prøvde å legge meg fremst, bremse og stjele litt av løpet. Men det er ikke alltid lett. Det var for langt unna kroppslig sett, sier vossingen til TV 2.