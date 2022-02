Støre om koronasituasjonen: – Øker sjansene for lettelser

Tirsdag presenterte regjeringen betydelige lettelser i koronatiltakene. Men til stor frustrasjon for utelivet og serveringsbransjen, ble den svært inngripende meteren videreført.

Regjeringen håper å kunne lette på alle tiltak senest 17. februar, men det avhenger i stor grad av at kapasiteten i helsetjenesten holder seg på et håndterbart nivå.

– Vi følger situasjonen dag for dag sammen med fagmyndighetene. Smittetallene er vanskelig å lese, men vi følger med på innleggelsene, og det ser ikke ut til at tallene er for urovekkende. Det øker sjansene for nye lettelser, sier Støre til TV 2.

Søndag lå 290 pasienter på sykehus, hvorav 45 av dem lå på intensivavdelingen. Koronapasientene utgjør 3,5 prosent av innlagte pasienter i Norge.

FEIRET: Støre feirer samenes nasjonaldag i Oslo rådhus søndag. Foto: Martin Leigland / TV 2

Vil ikke sette dato for meteren

Regjeringen skal vurdere hele tiltakspakken innen 17. februar. I et intervju med TV 2 tidligere i uken sa imidlertid Støre at det kunne komme betydelige lettelser før det.

Likevel vil han ikke gi utelivsbransjen en garanti for når avstandskravet blir opphevet.

– Det er gjort mange lettelser som gjør det mulig å holde arrangementer allerede, men vi har sagt innen 17. februar, så kommer vi tilbake med nyheter om det.

Statsministeren er fremdeles bekymret for mulige konsekvenser av å fjerne alle tiltak.

– Selv om vi kan ha lettelser, og vi regner med at mange blir smittet, er det viktig at vi har kontroll. Dette er tiltak vi fortsatt har for å unngå at det blir for stort trykk,

– Kan du garantere at det kommer lettelser innen 17. februar?

– Nei, jeg har sagt at senest 17. februar gjør vi en ordentlig oppsummering.

NORMAL: Støre mener vi snart kan få en helt normalt hverdag. Foto: Martin Leigland / TV 2

Et råd, ikke et krav

– Hvorfor holder dere på meteren når den ikke overholdes eller kontrolleres, samtidig som det skaper så store utfordringer for næringer?

– Det er et råd, ikke et krav. Jeg må innrømme at å overholde alle centimeterne hver gang, ikke er så enkelt. Jeg vil likevel berømme alle utesteder som legger til rette for at man kan overholde meteren, sier Støre.

Siden det ikke føres kontroll over at meteren holdes på utestedene, oppfordrer han til sunn fornuft.

– Vi har ikke noe «dansepoliti» og «centimeterpoliti». Det er råd om at vi må stå denne siste etappen sammen inn.