Person bekreftet død etter å ha blitt funnet i vannet i Oslo

Det var en privatperson som gjorde observasjonen, og som meldte fra til politiet.

– Vi er akkurat fremme på stedet. Det er gjort funn av en person i vannet. Skadeomfanget er ukjent. Vi skal gjøre ytterligere søk etter personer, sa Erik Sundt Fredriksen ved 110-sentralen Oslo kort tid etter hendelsen.

TV 2s reporter på stedet fortalte at det ble forsøkt gjenopplivning av personen, men at personen ble bekreftet død like før klokken 9.

Ikke identifisert

– Personen ble funnet livløs i vannet. Det ble utført livreddende arbeid uten hell, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen til TV 2.

Den avdøde er foreløpig ikke identifisert, og ingen pårørende er varslet i saken.

Avdøde vil bli obdusert.

– Det har foregått åstedsundersøkelser på stedet. Den avdøde blir besluttet obdusert for å kartlegge dødsårsaken, men foreløpig er det ikke noe som indikerer at det har skjedd noe kriminelt, sier Iversen.

Nødetatene rykket ut med minst syv enheter, blant annet en dykkerbil. I tillegg ble det søkt fra vannet. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Avslutter søk

Nødetatene har undersøkt om det befant seg andre personer i vannet, men det er foreløpig ikke noe som indikerer dette.

– Brannvesenet er i ferd med avslutte innsatsen på stedet. Vi har søkt i vannet i området, og har ikke gjort funn av ytterligere personer, sier Fredriksen.

Brannvesenet ble varslet av politiet klokken 8.30.