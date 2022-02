Bolsjunov smadret konkurrentene på norsk fiaskodag

Saken oppdateres!

Aleksandr Bolsjunov var i sin helt egen klasse på 30 kilometer skibytte på det som ble en helsvart dag for Norge.

Sjur Røthe måtte kaste inn håndkleet allerede etter en halvtime, mens Johannes Høsflot Klæbo aldri var i nærheten av medalje. Hans Christer Holund ble beste norske på fjerdeplass.

Denis Spitsov tok sølv, 1:11 bak landsmannen, mens Iivo Niskanen endte på bronseplass.

Nyhetene: Nordmennene var sjanseløse mot Bolsjunov

Pål Golberg spurtslo svenske Poromaa og ble nummer fem. Klæbo endte helt nede på 40. plass 9:06 bak vinneren. Den norske stjernen tok det svært rolig på de siste 15 kilometerne.

Ifølge VG gikk Klæbo rett forbi den skrivende pressen i etterkant av rennet, før han snudde seg kort og sa:



– Det er ræva.



Northugs dom

– I dag startet sesongen for Bolsjunov. Det som har skjedd før dagen i dag er ubetydelig. Det var første gang han måtte levere, og han leverte gull. Han bryr seg ikke om hva som har skjedd i verdenscup og Tour de Ski, sier TV 2-ekspert Petter Northug.

Han mener russeren har truffet optimalt med forberedelsene.

– Vi vet at Bolsjunov har brukt flere år i høyden og får betalt for det. Therese Johaug har vært mye i høyden og får betalt for det. De norske herrene har nedprioritert høyde litt og tar, som Johannes, et skippertak det siste året. Det er ikke sikkert det er godt nok før et mesterskap i høyden.

SUVEREN: Aleksandr Bolsjunov var i sin egen klasse på søndagens 30 kilometer skibytte. Foto: Alessandra Tarantino

– Er du skeptisk før resten av mesterskapet?

– Jeg er skeptisk med tanke på distanse-medaljer, men Klæbo er fortsatt storfavoritt på sprint og lagsprint.

– Vi kan risikere å gå gjennom et mesterskap uten gull på distanse, absolutt. Bolsjunov er favoritt på 15 km og på femmila. Det virker som han har truffet med formen. Lykke til med å slå ham, sier Northug.

Gullgrossisten var ikke veldig imponert av den norske innsatsen.

– Det er for dårlig. Et bra resultat av Golberg, men vi ønsker medaljer. Klæbo ønsket nok at det skulle gå litt roligere på klassisk-delen. Det er kjedelig at vi ikke har med en nordmann i det avgjørende bruddet. Det ble en skuffende dag for de norske gutta.

Åpnet med fall

Like før løperne hadde gått i åtte minutter fikk Aleksandr Bolsjunov et ublidt møte med underlaget. Russeren mistet balansen i en sving og falt på rumpen. Han var nær ved å dra med seg flere konkurrenter i fallet, men de klarte å svinge unna i siste sekund. Bolsjunov kom seg uansett raskt opp igjen.

Iivo Niskanen og Bolsjunov hadde skaffet seg en luke etter 7.5 kilometer. Da var det ti sekunder ned til den norske trioen Golberg, Holund og Klæbo. Sjur Røthe var hele 49 sekunder bak.

Etter 10 kilometer begynte Klæbo å slite. Trønderen hadde da nesten halvminuttet opp til teten.

Røthe måtte bryte

Like etter det var gått en halvtime av løpet bestemte Røthe seg for å bryte.

– Det er kjedelig å ikke kunne gi noe tilbake til dem som jobber døgnet rundt med å lage gode ski til oss. Jeg hadde noen av de beste klassisk-skiene på lang, lang tid, sier Røthe til TV 2.

– Jeg skjønte det ganske tidlig. Jeg følte at det kostet for mye å ligge på den farten det gjorde. Jeg prøvde å legge meg fremst, bremse og stjele litt av løpet. Men det er ikke alltid lettt. Det var for langt unna kroppslig sett.

Dermed var det kun tre norske håp igjen, men Klæbo var allerede minuttet bak teten.

Bolsjunov var ustoppelig

Halvveis i løpet var Niskanen og Bolsjunov fortsatt i tet. Det var 30 sekunder ned til Spitsov, og nærmere 40 sekunder ned til Golberg og Holund.

På skøytedelen sa Bolsjunov tidlig takk og farvel til sin finske konkurrent. Det endte opp med å bli en parademarsj på lik linje med Therese Johaugs oppvisning på lørdag.

Golberg falt også ut av medaljekampen, mens Holund jobbet hardt for å gi Niskanen kamp om bronsen. Men nordmannen klarte aldri å komme seg nærme nok.

Dermed ble det finsk bronse. Russiske Denis Spitsov tok sølv bak landsmannen. Avstanden opp til Bolsjunov var 1:11.

Det ble altså ingen reprise av den norske triumfferden på den samme distansen i 2018. Den gang ble det trippelt norsk. Den regjerende mesteren Simen Hegstad Krüger stilte ikke til start grunnet koronasmitte.