Høyrebeinet veier nesten ett kilo mer enn venstrebeinet

Skøyteløpere er ikke som alle andre OL-utøvere. Spesielt lårstørrelsen skiller seg ut.

Danske Viktor Hald Thorup (27), som ble nummer fem på fellesstarten i OL 2018, er intet unntak.

– Hurtigløp på skøyter er en sinnssyk kompleks sportsgren. Men den er likevel ensartet på den måte at vi alltid går mot klokken, sier Thorup til dansk TV 2.

Det har påvirket kroppen til dansken.

– I hele mitt liv har jeg vært vant til å svinge til venstre. Det gjør også at kroppen min er litt spesielt bygget. Høyrebeinet mitt veier 900 gram mer enn det venstre. Jeg er også mer markert på den ene siden av «sixpacken». Siden jeg kun bruker høyre arm når jeg svinger, har den litt større «guns», sier dansken.

Han forteller at vektforskjellen på høyre- og venstrebein har doblet seg siden OL for fire år siden. Thorup er bevisst på at forskjellen ikke må bli for stor.

– Selv om vi alltid svinger til venstre i svingene er det en langside på 100 meter der symmetri er viktig for den tekniske flyten. Når jeg ikke er på isen, gjør jeg hva jeg kan for å veie opp for det, sier Thorup.

Thorup endte endte nest sist på søndagens 5000 meter der norske Hallgeir Engebråten tok en råsterk bronse og svenske Nils van der Poel vant.