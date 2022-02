Joe Rogan beklager rasistisk språkbruk: – Som å være i Afrika

I en video publisert på sin egen Instagram-konto, beklager Rogan bruken av uttrykket.

– Dette er den tingen jeg angrer mest på og skammer meg mest over som jeg noen gang har måtte uttale meg om i offentligheten, sier «The Joe Rogan Experience»-verten. Samtidig insisterer han på at videoen, som er klippet sammen av en rekke episoder over en tolvårsperiode, er tatt ut av sammenheng.

– Det er ikke mitt ord å bruke. Det er jeg fullstendig klar over nå, men i flere år bruke jeg ordet, sier Rogan i unnskyldningsvideoen, som varer i seks minutter.

– Jeg brukte aldri ordet rasistisk, for jeg er ikke en rasist, insisterer 54-åringen.

Boikott

Selv om Rogan nå beklager ordbruken, har videoopptakene allerede fått konsekvenser. Torsdag kunngjorde den Grammy-vinnende artisten Idia.Arie at hun ville fjerne musikken sin fra Spotify på grunn av podkastvertens rasistiske språkbruk. «The Joe Rogan Experience» så dagens lys i 2009, men Rogan selv har ikke gått inn på når han brukte uttrykket.

India.Arie fjerner musikken sin fra Spotify i protest mot Rogans språkbruk. Foto: Matt Sayles/AP

Artisten Arie mener det ikke er noen unnskyldning at klippene er tatt ut av sammenheng, og sier Rogan «aldri burde bruke uttrykket».

– Ikke si det i noen sammenheng, sier artisten.

– Idiotisk

I Rogans video beklager han spesifikt et utdrag fra en podkastepisode fra 2011, hvor han snakket om å dra på en kino i et afroamerikansk nabolag for å se filmen «Planet of the Apes».

– Jeg prøvde å gjøre historien underholdende, og jeg sa at vi kom dit og det var som å være i Afrika. Det var som om vi var i «Planet of the Apes», forklarer Rogan. Han understreker at han ikke ønsket å være rasistisk, men innser at det var en «idiotisk ting» å si. Ifølge Rogan er podkastepisoden slettet, og noen må ha lagret klippet.

Neil Young er en av stadig flere artister som boikotter Spotify i protest mot Rogans podkast. Foto: Joshua Roberts/REUTERS

Rasismeanklagene føyer seg inn i rekken av Rogan-kontroverser den siste tiden. 54-åringen anklages for å spre vaksineskepsis gjennom podkasten sin, og Neil Young var den første av en rekke artister som fjernet musikken sin fra Spotify i protest mot «The Joe Rogan Experience». Siden har Spotify lovet å gjøre mer for å bekjempe desinformasjon om koronaviruset.