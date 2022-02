Urolig Falla før OL-sprinten: – Kjempelei meg for at det ble sånn

Maiken Caspersen Falla skulle egentlig være flaggbærer for Norge under åpningsseremonien i Beijing fredag, men meldte avbud i siste liten.

– Jeg hadde gledet meg veldig, det var et veldig fint oppdrag å få, men så kommer jeg til Kina og føler at kroppen min ikke er helt i balanse. Jeg må gå all in på den sprinten jeg skal gå, og jeg føler det kostet mye krefter å skulle reise på åpningsseremonien. Det var veldig vanskelig valg å takke nei, men jeg har lyst til å stå på sprinten på tirsdag og vite at jeg har gjort alt jeg kan, sier Falla på pressekonferansen i OL-landsbyen.

Kroppen hennes har rett og slett ikke respondert godt på overgangen til kinesisk jord.

– Det går litt opp og ned, det har ikke gått helt som planlagt skal jeg være helt ærlig. Jeg vil bruke dagene her godt nå og vet at når jeg er bra, så er jeg veldig bra. Jeg håper jeg har en bra dag på tirsdag, da passer løypene her meg godt, sier Fetsund-jenta.

Magetrøbbel

31-åringen har ikke konkurrert siden Davos i midten av desember, da røk hun ut allerede i sprintprologen. I ettertid kom det frem at hun slet med magen. Nå kan det virke som noen av de samme problemene er tilbake.

Northug overrasket: – Slutt å kose!

– Jeg vet ikke om jeg har så lyst til å gå inn på det, jeg kan heller snakke om det etter sprinten, begynner Falla, før hun utdyper litt nærmere:

– Som mange vet slet jeg med magen i Davos, den kom seg litt i balanse, tok til seg næring og alt har vært bra. Men så kom jeg hit, også er det ny døgnrytme, da får den seg en liten baksmell igjen. Det er mest det å få i seg mat jeg sliter med, forteller Falla.

– Blir du stresset av å føle at du ikke er helt der du skal være?

– Jeg synes det er dumt, men samtidig får jeg masse god hjelp. Jeg prøver å bruke hver time, alle måltider, all trening og konsentrerer meg om at det skal bli bra. Gjøre alt jeg kan, mer får jeg ikke gjort. Men jeg er selvfølgelig lei meg for at det ble sånn. Jeg har følt meg kjempebra i det siste, så kommer man hit, plutselig skjer det litt uvante ting, det er ikke det man har håpet på. Men… jeg vet det kan snu fort og plutselig føler man seg bra igjen.

Falla innrømmer at hun ikke går inn til OL-sprinten full av selvtillit.

Nyhetene: Johaug tok gull

– Den (selvtilliten) kunne vært bedre, jeg har ikke hatt så mange gode, ferske opplevelser, men ser vi tilbake vet vi at mulighetene er der. Og jeg har mange gode opplevelser på trening som gir meg selvtillit, og når man står på start er det blanke ark og man må på en måte bare bygge seg opp og ha troa, det er jo egentlig det aller viktigste, at man har troa på seg selv.

Svenskene har ikke avskrevet Falla

Svenske Maja Dahlqvist har vunnet alle sprinter hun har stilt opp i denne sesongen og er forhåndsfavoritt før tirsdag, sammen med flere av sine lagvenninner. Men svenskene vil ikke avskrive Falla.

– Nei, og det med tanke på hennes tidligere mesterskap hvor hun har kommet tilbake. Maiken har hatt tunge sesonger tidligere hvor hun har kommet tilbake, så jeg tror ikke man skal avskrive henne, sier Jonna Sundling, som er regjerende verdensmester på distansen.

Falla står med sprint-sølv fra VM i Oberstdorf i 2021 og tror ikke det er umulig å slå svenskene.

– Det er et nytt renn med blanke ark og veldig ofte ser man jo at det er andre som gjør det bra i et mesterskap. Hvor mange ganger har dere ikke sett storfavoritter feile i et mesterskap? Så alt kan skje, sier Falla.