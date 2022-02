Da Riiber testet positivt, gikk estiske Kristjan i kjelleren

– Jeg har hatt litt symptomer i to dager, men føler meg bedre og bedre. Da jeg hørte at jeg testet positivt var det et enormt sjokk, sier Kristjan Ilves til TV 2.

Var på charterfly

En estisk kombinertløper som tester positivt for korona er i utgangspunktet en sak med svært begrenset nyhetsverdi i Norge.

Men når det gjelder Kristjan Ilves stiller ting seg annerledes:

25-åringen var på charterflyet fra Gardermoen som fraktet store deler av den norske OL-troppen til Beijing, og testet negativt på korona ved ankomst Kina.

Men bare et par dager senere var prøven positiv, noe som utløste full alarm i kombinertleiren, ettersom Ilves i praksis trener og er en del av det norske landslaget. Fredag kom den nedslående beskjeden om at også gullfavoritt Jarl Magnus Riiber hadde avlagt positiv koronaprøve.

Nærkontakt med Thingenes Bø

– Da jeg hørte at Jarl hadde testet positivt var jeg enda mer sjokkert, selv om jeg visste at jeg var nærkontakt med så og si alle gutta på det norske kombinertlaget. Jeg hadde det allerede veldig tungt, men jeg tok det enda tyngre da Jarl testet positivt enn da jeg selv gjorde det. Han var gullfavoritt på tre øvelser. Det var utrolig hardt å svelge for alle sammen. Jeg var ekstremt skuffet, trist og sint. Jeg snakket med Jarl, og vi var enige om at det ikke var noe vi kunne gjort annerledes, sier Ilves.

Men ikke nok med det: Johannes Thingnes Bø ble definert som nærkontakt etter å ha sittet i nærheten av Riiber på flyet, før han deretter satt én eller to seterader bak Ilves på 3-4 timer lange bussturen fra flyplassen til OL-landsbyen i Zhangjiakou.

Gjorde vårt beste

– Hvordan vil du beskrive smittevernet underveis på turen, både på flyet og bussen?

– Jeg mener vi gjorde alt vi kunne. Vi hadde på oss masker hele tiden, bortsett fra da vi spiste på flyet. Man kan ikke gå uten mat i ni timer. Vi tok alle forholdsregler, og det er vanskelig å si om vi kunne gjort det enda bedre. Vi gjorde i hvert fall vårt beste. Jeg håper alle de andre på turen er OK. Jeg krysser fingrene for det, sier Ilves.

Det er ikke bare Ilves og Riiber som mister de første kombinertøvelsene. Det samme gjelder den tyske stjernen Eric Frenzel som også er i koronaisolasjon. 33-åringen har vunnet OL-gull både i 2014 og 2018.

Tyske Terence Weber har i likhet med Frenzel testet positivt.