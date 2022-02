Dopingoverskrift etter Johaug-triumf: – Satser på hun gir faen

«Beijing 2022s første gullmedlaje ble vunnet av dopingdømte Therese Johaug» er tittelen på artikkelen publisert i britiske The Guardian lørdag.

Slik så saken ut i The Guardian. Foto: Skjermbilde

– Ethvert håp om at kontroversene som har ligget over vinterlekene i Beijing skulle skulle gli over i et slør av medalje-feelgod når fakkelen ble tent, ble raskt feid til side på lørdag da det første gullet gikk til en dopingdømt, skriver The Guardian-jorunalist Bryan Armen Graham.

Det får langrennslandslaget til å reagere.

– Hva skal jeg si. Jeg ble ekstremt rørt i går når Therese vant det gullet. Jeg vet hvor ekstremt mye arbeid som ligger bak og hvor stor nedtur det har vært på veien og hvordan hun har kommet seg opp. Det er ingen jeg unner det gullet mer enn Therese. At de velger å ha det fokuset synes jeg er synd. Men jeg tror veldig, veldig mange er mer på mitt ståsted, sier Maiken Caspersen Falla til TV 2

Hun tror Therese takler det bra.

– Hun har stått i den saken lenge og det er lenge siden saken var slutt. Personlig synes jeg det er urettferdig at de skal se på den som en vanlig dopingdom. Vi trenger ikke gå inn på detaljer, men når ting er blitt avklart sånn som det er blitt, synes jeg det er urettferdig. Men Therese takler det bra og er vant med det, sier Falla.

Det er Tiril Udnes Weng enig i.

– Det er kanskje ikke så overraskende, for det er alltid noen som vil henge seg opp i det. Men jeg synes man skal ha fokus på prestasjonen hun har gjort, og det er mange år siden. Jeg tenker at vi kan glemme den saken nå. Det er alltid noen som er interessert i å rakke ned, istedenfor å hause henne opp. Vi får hause henne opp og gratulerer henne vi. Så får vi satse på at hun gir faen i dem, holdt jeg på å si, sier Weng til TV 2.

– Det tror jeg ikke jeg skal tenke så mye om, det sier seg litt selv. Jeg tror det er mange som synes Therese fortjente det enormt mye i går. Det er få som har jobbet så mye som henne, sier sprinttrener Ola Vigen Hattestad når han blir fortalt om The Guardians fokus.

Søndagens pressekonferanse var i forbindelse med tirsdagens sprint, som Johaug ikke skal gå. Derfor var hun ikke tilstede.

Mistet OL i 2018

Det var i 2016 at Therese Johaug avla en positiv dopingprøve på det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en kremen Trofodermin på en solbrent leppe. Johaug ble dømt til 18 måneders utestengelse og mistet dermed OL i Pyeongchang i 2018.

Siden da har OL i 2022 vært Johaugs store mål, som hun altså startet med å ta et overlegent gull på skiathlon lørdag.

Johaug og resten av langrennsjentene ankom Beijing og møtte pressen torsdag. Da fikk skidronningen spørsmål om det at hun mistet OL i 2018 grunnet dopingdommen.

«Hvor mye tenker du på 2018 og hvordan motiverer det deg nå?», lød spørsmålet fra NBC.

– Oh... jeg er ferdig med det året der. Nå fokuserer jeg bare på at jeg er her og at jeg skal gå renn i OL igjen. Jeg er veldig glad for å være her og kan konkurrere nå på lørdag, svarte Johaug torsdag.