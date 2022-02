Dronning Elizabeth ønsker Camilla som fremtidig dronning

Den britiske monarken uttalte lørdag at hun vil at Camilla, hertuginnen av Cornwall, skal bli dronning når prins Charles blir konge.

Avgjørelsen fra dronning Elizabeth er historisk, og følger årevis med spekulasjoner om hertuginnens rolle når hennes ektemann prins Charles inntar tronen som konge.

Uttalelsen fra dronning Elizabeth skjer i forbindelse med feiringen av hennes eget platinajubileum, der 95-åringen poengterer hvordan hun ønsker at monarkiet skal se ut etter hennes død.

Henvendte seg til folket

Når prins Charles blir konge, skal Camilla, hertuginnen av Cornwall innta rollen som «Queen consort». Tittelen brukes for å betegne ektefellen til tronarvingen, og hun vil i praksis bli titulert som Queen Camilla.

«Jeg vet at dere vil gi dem like mye støtte som dere har gitt meg,» sier dronningen i uttalelsen, og henvender seg altså til det britiske folk.

Camilla og Charles på sin side, svarer gjennom en talsperson og sier at de er både beveget og beæret av avgjørelsen.

Spekulasjoner i årevis

Dronning Elizabeth tok over tronen etter sin far, George VI, ved hans død i februar i 1952. Da hennes sønn prins Charles ble gift med Camilla i 2005, etter skilsmissen fra prinsesse Diana, ble Camillas rolle i det britiske kongehuset heftig diskutert. Det har siden den tid vært uklart hvor vidt Camilla noen gang ville få tittelen som dronning, eller om hun ville forbli hertuginne også etter at prins Charles ble konge.

Med dronningens uttalelse er det altså klart at Camilla blir dronning i fremtiden.