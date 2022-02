Dette er årets Gullfisk

En jury har hver måned gjennom fjoråret kåret månedens beste reklamefilm. Det er blant disse tolv «sølvfiskene» seerne skulle stemme frem «Gullfisken 2021» lørdag.

I programmet, ledet av Niklas Baarli, ble vinnerfilmen til slutt «When Harry met Santa», laget av POL for Posten. Prisen ble delt ut av TV 2s ansvarlige redaktør Olav Sandnes.

PROGRAMLEDER: Niklas Baarli ledet lørdagens prisutdeling. Foto: Espen Solli / TV 2

Mye oppmerksomhet

På slutten av 2021 fikk reklamefilmen mye oppmerksomhet, også internasjonalt, for sin tolkning av julenissen som homofil.

Med tittelen «When Harry Met Santa», inspirert av den populære kjærlighetsfilmen «When Harry Met Sally» fra 1989, møter seere mannen Harry som en julekveld møter julenissen og blir forelsket.

De to møtes kun en gang i året, og for hvert flyktige besøk velger Harry nøye ut fine antrekk og sprayer seg med god parfyme i et forsøk på å imponere nissen.

Reklamefilmen viser hvordan en betatt Harry til slutt setter seg ned og skriver sitt eget julebrev til nissen hvor han skriver: «Alt jeg ønsker meg til jul er deg».

Dette var de nominerte reklamefilmene:

1. Januar: TRY for Equinor – «Morgendagens helter»

2. Februar: Kitchen for Statskraft – «Fremtidenes stemme»

3. Mars: Kitchen for Bufdir – «Det usynlige barnet»

4. April: TRY for Skatteetaten – «Money back on the skætt» (feat. OnklP)

5. Mai: POL for Fjord Line – «Raskeste veien til Danmark»

6. Juni: TRY for Norsk Tipping – «A place up north»

7. Juli: NORD DDB Oslo for McDonalds – «Generasjonsgapet "Brenne CD"»

8. August: Kitchen for Av-og-til – «Av-og-til Barnekampanje»

9. September: TRY for Forsvaret – «Det var en gang et land»

10. Oktober: TRY for DnB – «Hun investerer, de nye investorene»

11. November: Alexander Reklamebyrå for Kiwi – «Babyboom»

12. Desember: POL for Posten – «When Harry met Santa»